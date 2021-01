La producción de carne vacuna creció 1,3 por ciento durante el año 2020

Un total de 14 millones de cabezas de ganado vacuno fueron faenadas en 2020.

En diciembre la faena de hacienda vacuna se sostuvo en 1,2 millones de cabezas por cuarto mes consecutivo y el sector cerró 2020 con el mayor nivel de actividad en once años con 14,0 millones de cabezas faenadas.

La participación de las hembras en la faena total se ubicó en 43,5% en el último mes del año, cumpliéndose así cinco meses consecutivos de sostenimiento del rodeo vacuno.

En 2020 la producción de carne vacuna ascendió a 3,17 millones de tn r/c/h de carne vacuna, superando en 1,3% a la producción de 2019.

De acuerdo a un informe de Noticias Agropecuarias, en el año que acaba de finalizar las exportaciones de carne vacuna habrían alcanzado un récord de 917,2 mil tn r/c/h en en 2020, superando en 8,4% el volumen exportado en 2019. La participación de los embarques al exterior en el total producido habría llegado a 28,9%, convirtiéndose en la más alta de las últimas décadas.



MERCADO INTERNO

Por su parte, el mercado interno habría absorbido 2,257 millones de tn r/c/h en enero-diciembre del último año, volumen que se ubicó 1,3% por debajo del registrado en 2019.

Del total producido, el mercado interno habría representado 71,1% (-1,9 puntos porcentuales interanuales).

Con estos guarismos, en diciembre de 2020 el consumo (aparente) de carne vacuna por habitante se habría ubicado en 49,7 kg/año (considerando el promedio móvil de los últimos doce meses).

Quedó 2,3% por debajo del registro de 2019 (-1,2 kg/hab/año).

En noviembre de 2020 las exportaciones de carne vacuna crecieron de forma significativa, ‘superando’ el máximo alcanzado en octubre de 2019 (+0,2%).



LA FACTURACION

Los volúmenes récords que viene exportando la industria frigorífica argentina no se tradujeron en una facturación más elevada, debido a que China empujó hacia abajo el precio promedio pagado en los primeros meses de 2020, y luego éste se estabilizó en un nivel 30% inferior al promedio observado en el último trimestre de 2019 (3.500 dólares por tn pp vs. 5.000 dólares por tn pp).

En enero-noviembre del último año se facturó un total 2.511,1 millones de dólares por las exportaciones de cortes vacunos. Estos ingresos resultaron 8,7% inferiores a los generados en enero-noviembre de 2019.

De cada 10 kilogramos exportados de carne vacuna, 7,5 kilogramos se enviaron a China en enero-noviembre del año que acaba de finalizar.

Razones macro económicas hicieron que el ternero de invernada pasó de costar 100/105 $/kg en marzo a costar 180/190 $/kg en diciembre.



OTOÑO DE 2022

En el otoño de 2022 se podrían destetar medio millón menos de terneros por los bajos índices de preñez.

Esto se produjo porque cada productor que vendía una jaula de animal gordo, en el afán de no quedarse con pesos en su cuenta corriente buscó en la compra de terneros su reserva de valor.

Por otra parte, la sequía en Latinoamérica, el atraso en la siembra de la cosecha gruesa en Estados Unidos de Norteamérica, y la caída del dólar a nivel mundial, provocaron el aumento de las commodities agrícolas, elevando el precio del maíz de 8 $/kg en marzo a 20 $/kg actualmente.

Esta combinación de factores primero le restó rentabilidad al feedlot para pasar a ser deficitario, por lo tanto, la cantidad de animales encerrados disminuyó drásticamente.

Por otra parte, frente a la falta de animales terminados los precios comenzaron a subir. Este proceso coincidió temporalmente con el cambio en la cuarentena y la apertura de la mayoría de las actividades que se mantenían cerradas.

Sólo como ejemplo mencionaremos el caso de la construcción, donde los trabajadores informales volvieron a salir diariamente a buscar el ingreso para su familia y comenzó la apertura de los restaurantes.



LA ECONOMIA Y

LOS PRECIOS

Esta demanda aletargada despertó con la apertura casi total de la economía y convalidó el aumento de precios en los finales de noviembre y diciembre, merced al aumento de la liquidez que se observó en la economía a lo largo del año.

El deseo de consumo de los argentinos venció al bolsillo flaco. Suponemos que a partir de enero ocurrirá lo contrario.

Acompañando la evolución del precio de la hacienda, entre noviembre y diciembre de 2020, el precio promedio de los principales cortes de carne vacuna registró una suba de casi 20% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Al comparar los precios de la carne, pagados en diciembre 2019, con igual mes de 2020, los precios de la carne mostraron subas de casi el 75%.



MENOS DESTETES

En 2022, se destetarían 500 mil terneros menos, según un informe del Consultor Salvador Distefano.

Sin embargo, puede afirmarse que este último destete (2020) fue el más alto de la historia, calculándose que el destete 2021 –terneros hoy al pie de la madre– será entre 2% y 3% inferior al anterior.

Esto se debe al menor número de vientres expuestos a servicio, por la importante caída de la preñez y por la elevada faena de vacas preñadas que se dio en 2019.

La preñez de la primavera 2020 no vendría mejor: en gran parte del país los vientres están recibiendo servicio en un pobre estado corporal, como consecuencia, en muchas zonas de “la peor seca vista en 50 años”.

Una preñez menor, un número más chico de vacas en stock, y una faena de vacas que todavía está por encima de los niveles de equilibrio, permiten anticipar que la “parición 2021/destete 2022” será nuevamente inferior a la previa.

Así, en el otoño 2022, dentro de dos años, podríamos estar destetando unos 500 mil terneros menos que en 2020.