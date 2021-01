Los odontólogos, incluidos Locales 14 de enero de 2021 Redacción Por Desde el Colegio de Odontólogos celebraron que el gobierno los incluya en la campaña de inoculación. "Estamos también en la primera línea", remarcaron. Aún no hay fecha de vacunación.

El titular de la Dirección de Odontología de Santa Fe, Jorge Rodríguez confirmó que los odontólogos estarán contemplados dentro del programa de vacunación provincial contra el coronavirus, ya que se los considerará como personal esencial de salud y garantizó que las vacunas destinadas a esos profesionales llegarán, pero evitó dar fechas exactas “porque todo dependerá de la disponibilidad de vacunas”. “No podemos dar fechas precisas, porque todo está supeditado a la recepción de las vacunas. Todo el operativo viene con buena marcha, pero no tenemos un día exacto para decir cuándo serán vacunados. Lo que sí confirmo es que los odontólogos están dentro del programa de vacunación como personal esencial de salud”, dijo a La Capital el funcionario del área. “Habrá dosis para todos los profesionales públicos o privados que quieran vacunarse, porque también habrá libertad para quienes no deseen hacerlo. Pero poner una fecha genera ansiedad y no queremos llegar a eso. Queremos trabajar fuertemente para que el plan de inoculación avance”, agregó Rodríguez. La posibilidad de que los odontólogos sean vacunados en una próxima tanda trajo alivio para los profesionales de este rubro de la salud, uno de los más expuestos a los contagios. La campaña llegará a unos 3.100 matriculados en los seis departamentos que comprende la segunda circunscripción del Colegio de Odontólogos, es decir Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros, General López e Iriondo. Y a 1.750 inscriptos en la sede Santa Fe y que abarca el centro y norte de la provincia.