Plaini pidió el regreso de la Junta Nacional de Granos Nacionales 14 de enero de 2021 Redacción Por El dirigente gremial consideró que el Gobierno tiene que "replantear el comercio exterior y volver a controlarlo".

BUENOS AIRES, 14 (NA) - El secretario general del sindicato de Canillitas, Omar Plaini, reclamó ayer al Gobierno "replantear el comercio exterior y volver a controlarlo" y, al respecto, recordó que el país "alguna vez" tuvo "una Junta Nacional de Granos".

"Hay que replantear el comercio exterior y volver a controlar la comercialización. Alguna vez tuvimos una Junta Nacional de Granos. Tenemos que repensar el Estado para llegar a la soñada Justicia Social", sostuvo el dirigente moyanista en declaraciones radiales. En ese sentido, Plaini agregó que "el Gobierno tiene que avanzar en jubilaciones, salarios, tarifas y cadena alimentaria, porque es vital recuperar el consumo interno" y enfatizó que "el Estado no puede dar respuesta con sólo dos ingresos". Por último, el también senador provincial hizo mención al caso Carolina Píparo, quien en la madrugada de Año Nuevo fue asaltada en La Plata y su marido atropelló a dos motociclistas que no habrían sido responsables del robo, a los que le ocasionó lesiones leves. Al respecto, Plaini sostuvo que "ella ocupa un cargo" en el municipio de La Plata y "cuando menos el intendente debería haberla separado del cargo de forma inmediata". "Está en una área que es de asistencia a la víctima y eventualmente en un caso donde ellos son victimarios no asisten a las víctimas, debería dar un paso al costado", agregó.