La Comisión de Enlace le puso fin al paro

BUENOS AIRES, 14 (NA) - La Comisión de Enlace anunció ayer el final del cese de comercialización de granos, luego de que el Gobierno decidió levantar las restricciones para exportar maíz, y en medio de cruces con el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

Tras un encuentro entre las entidades que la integran, la Comisión dijo que "se levanta el paro", horas antes de cumplirse el plazo previsto, que vencía a la medianoche del miércoles. Indicaron que el cese de comercialización fue "una medida que no nos hubiese gustado llevar adelante" y dijeron haberse sentido "empujados a tomarla" por las medidas adoptadas por el Gobierno. Para la Comisión de Enlace -integrada por Sociedad Rural, Confederaciones Rurales (CRA) y Federación Agraria, más Coninagro que no adhirió a la protesta- el cese de comercialización "cumplió el objetivo que teníamos planteado". El presidente de CRA, Jorge Chemes, salió al cruce de las críticas lanzadas por el ministro de Agricultura, quien había señalado que el cese de comercialización no se sintió y destacado que Coninagro decidió no adherir al reclamo. "La medida no fue imperceptible, como dijo el ministro Basterra. Más de un 60% de cese de comercialización se frenó estos días", respondió Chemes. El titular de CRA le advirtió al Gobierno que "si hay algo que vaya en contra del campo vamos a tomar las medidas que sean necesarias". Antes del anuncio de la Comisión de Enlace, el ministro de Agricultura había criticado a las entidades que lanzaron la medida de fuerza. Consideró que esa Comisión nunca fue proclive al diálogo y en cambio destacó el nivel de acuerdo alcanzado con el Consejo Agroindustrial Argentino, que engloba a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la cámara aceitera y de granos CIARA-CEC, entre otras entidades. "Hay que hacer una primera escisión sobre con quién uno dialoga y con quién llega a los acuerdos. La Mesa de Enlace en ningún momento estuvo proclive al diálogo. Y ni siquiera tuvo consenso interno para definir una medida", dijo Basterra. Basterra subrayó que "Coninagro, representante gremial de los intereses del núcleo cooperativo más importante de la Argentina, no adhirió al paro. Se habló de una medida del campo, como algo global, pero no lo fue".



REUNIÓN CON

ALBERTO FERNÁNDEZ

"Queremos hablar con el Presidente. Si quieren aumentar las exportaciones para generar divisas tienen que tenernos como aliados, no como enemigos", dijo el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina. La Rural, junto a Confederaciones Rurales y Federación Agraria, fueron las tres entidades que impulsaron el paro desde la Comisión de Enlace, mientras que Coninagro no adhirió, pero coincidió en cuestionar el cierre de exportaciones, que ahora quedó sin efecto. Pelegrina dijo que en un eventual encuentro con Alberto Fernández le pedirán abrir un espacio de diálogo antes de volver a tomar una medida de este tipo en materia de exportaciones. "Vamos a pedirle al presidente de la Nación que nos consulte cuando van a tomar una medida de esta naturaleza", sostuvo en declaraciones radiales. En cuanto a la medida de fuerza, Pelegrina dijo que "el paro está cumplido y nuestro objetivo ha sido cumplido". Consideró que la marcha atrás con las restricciones para exportar maíz se logró "gracias a la presión que pusimos en los medios y a que los productores no vendieron". "Ha quedado demostrado el error, se ha levantado y por eso nosotros a partir de ahora disponemos levantar el cese comercial. Ahora, a buscar el máximo diálogo posible", señaló Pelegrina.