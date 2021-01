Libertad arranca el año frente a Regatas Deportes 13 de enero de 2021 Redacción Por BASQUETBOL

Luego de la interrupción por las fiestas, que fue bastante breve, Libertad de Sunchales retomará este miércoles su participación en la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol. El elenco dirigido por Sebastián Saborido enfrentará a Regatas Corrientes, uno de los mejores equipos (más por plantel que por ubicación en la tabla) de la competencia, desde las 21.30 en el estadio Héctor Etchart de Ferro Carril Oeste. Los jueces del duelo serán Alejandro Chiti, Gustavo Danna y Cristian Salguero. Si bien el fixture original marcaba que el rival sería Oberá, se cambió el encuentro con los misioneros para el jueves.

Ubicado en la 15° posición con seis victorias y 12 caídas, el conjunto Cañonero intentará repetir las mejores versiones de la parte final de 2020, donde ganó algunos partidos con buen nivel y en otros, donde no pudo hacerlo, estuvo a la altura de las circunstancias. Recordemos que ya no forma parte del plantel Elnes Booling, que había llegado como reemplazo transitorio de Mauricio Corzo.

Regatas marcha octavo hasta el momento con 12 triunfos y 7 derrotas, teniendo al emblemático Paolo Quinteros como su referente indiscutido.

Recordemos que el 9 de noviembre pasado ambos equipos ya se enfrentaron por la presente competencia, en donde Regatas Corrientes, dirigido por Lucas Victoriano, ganó por 84 a 66.



LIGA ARGENTINA

La Fase Regular del principal torneo de ascenso se jugará en el formato de sedes desde el 19 de febrero hasta mediados de junio y la final del torneo se prevé para mediados de julio.

La competencia se jugará con los equipos ida y vuelta (contra los de la misma zona), habrá un ascenso, serán entre 30 elencos (16 en el Norte y 14 en el Sur). Hay varios elencos del Federal con chances claras de sumarse (Estudiantes de Tucumán, Lanús, Riachuelo de La Rioja y Colón de Santa Fe).

Serán tres meses de serie regular (clasificando los 8 primeros) y un mes de playoffs para definir el torneo con sedes para generar entre 36 y 38 partidos. Quedó en veremos el tema de la Plaza Sudamericana considerando que Oberá (quien la obtuvo de la pasada campaña) aún no la usó para la competencia.