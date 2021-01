Apuntando al día sábado Deportes 13 de enero de 2021 Redacción Por REGIONAL AMATEUR

Ben Hur recibirá el sábado a las 19.30 a ADIUR de Rosario por la segunda fecha del torneo Regional Amateur, Zona 1 en la Región Litoral Sur. Recordemos que esta jornada se adelanta un día antes de lo habitual, porque la tercera fecha se jugará entre semana.

El elenco dirigido por Carlos Trullet tendrá la necesidad imperiosa de obtener un triunfo debido al mal inicio que tuvo en el clásico ante 9 de Julio. Su rival tiene el mismo objetivo, ya que cayó de local frente a Atlético Carcarañá.

Recordemos que el Lobo tendrá una baja obligada, por la expulsión del defensor Martín Zbrun. Pero además es probable que el DT disponga algunas otras modificaciones buscando una mejoría en el funcionamiento del equipo. Además se evaluará la recuperación del volante Joel Sacks, que no pudo estar disponible en el estreno.



EL "9" TAMBIEN CON BAJA OBLIGADA

Más allá de la victoria del domingo, 9 de Julio también tendrá un cambio obligado para visitar el sábado a las 19 a Atlético Carcarañá, en la cancha de Sport Club de Cañada de Gómez. Debido a la expulsión del defensor Francisco Araya, el entrenador Gustavo Giorgi tendrá que hacer un cambio obligado. A priori, Gerónimo Astrada sería el candidato a ocupar ese lugar en la defensa para que Maximiliano Zbrun retorne a su posición habitual en la mitad del campo.



FEDERAL A

La gran final por el primer ascenso a la Primera Nacional entre Villa Mitre de Bahía Blanca y Güemes de Santiago del Estero se jugará en la provincia de Córdoba como estaba previsto, pero con cambio de sede. No será el Antonio Candini de Estudiantes de Río IV, ya que la segunda división planea utilizarlo para uno de sus enfrentamientos. Finalmente el Consejo Federal confirmó que el cruce será en el estadio de Instituto de Córdoba el lunes 18 a las 17.10.



A SEMIS CON CONOCIDOS

Tristán Suárez avanzó ayer a las semifinales por el segundo ascenso en la B Metropolitana, al eliminar a Argentino de Quilmes en penales (11 a 10), tras empatar 1 a 1 el tiempo reglamentario. El equipo de Ezeiza tiene en sus filas al experimentado defensor Gabriel Tomasini y al delantero Joaquín Molina. El rafaelino ex Unión de Sunchales ingresó en el segundo tiempo, mientras que el vilense fue suplente.