Lanús y Vélez, la revancha

BUENOS AIRES, 13 (NA) - Lanús recibirá hoy a Vélez en un partido válido por la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana al que arriba con la ventaja de haber ganado por 1 a 0 en Liniers, por lo cual un empate lo depositaría en la instancia final del certamen. El encuentro se disputará a partir de las 21:30 en el estadio Néstor Díaz Pérez, contará con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y será televisado en directo por ESPN2.

Lanús viene de vencer por 2 a 0 a Rosario Central en la Copa Diego Armando Maradona y el entrenador Luis Zubeldía aguarda por el defensor Guillermo Burdisso, quien sufrió una lesión grado 1 y no está claro si podrá ser de la partida. Si bien el jugador viene evolucionando favorablemente, no está definido si jugará y, en caso de que no llegue en óptimas condiciones, su lugar será ocupado por Matías Pérez, mientras que el resto del equipo será el mismo que jugó en el José Amalfitani.



ABRAM POSITIVO

Vélez viene de clasificarse a la final de la Zona Complementación de la Copa Diego Armando Maradona tras vencer a Godoy Cruz de Mendoza por 3 a 2, pero la mala noticia de la semana para el técnico Mauricio Pellegrino es que no tendrá disponible a Luis Abram. El defensor dio positivo en coronavirus tras los testeos que se le realizaron al plantel y no estará frente a Lanús, por lo cual el jugador Miguel Brizuela sería su reemplazante para acompañar a Lautaro Giannetti en la zaga central.

Las siguientes son las probables formaciones: Lanús: Lautaro Morales; Brian Aguirre, Guillermo Burdisso o Matías Pérez, Alexis Pérez, Alexander Bernabei; Pedro de la Vega, Tomás Belmonte, Facundo Quignon, Lautaro Acosta; Nicolás Orsini y José Sand. DT: Luis Zubeldía.

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Miguel Brizuela, Francisco Ortega; Ricardo Álvarez, Pablo Galdames; Ricardo Centurión, Agustín Bouzat, Lucas Janson y Cristian Tarragona. DT: Mauricio Pellegrino.