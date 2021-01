Dieron de alta a Soledad Silveyra Información General 13 de enero de 2021 Redacción Por Soledad Silveyra recibió el alta después de haber sufrido un ACV que no le dejó secuelas: “Ahora tiene que dejar de fumar”. La actriz había sido internada en la Clínica Sagrada Familia luego de que una resonancia magnética confirmara que había tenido un accidente cerebrovascular. Su hijo, Baltazar Jaramillo, le confirmó la noticia a Teleshow

La noticia la confirmó el entorno íntimo de la actriz: Soledad Silveyra recibió el alta este lunes, después de haber sido internada el pasado viernes a raíz de un ACV. “Ahora está en su casa y tiene que descansar para poder reponerse. Tiene que hacer mucho cambio de hábito. Y, durante las próximas semanas, va a tener que pensar mucho en ella”, explicaron.

Todo comenzó cuando Solita, de 68 años de edad, comenzó a experimentar algunos síntomas que despertaron las alarmas de sus seres queridos. Entonces se trasladó al Sanatorio Otamendi para realizarse los estudios correspondientes y se comprobó que tenía una carótida obstruida. Inmediatamente, la actriz fue derivada a la Clínica Sagrada Familia, donde la atendió el equipo del doctor Pedro Lylyk.

La noticia causó gran preocupación en la comunidad artística y en el público en general, ya que Silveyra es una de las figuras más queridas del espectáculo argentino. Pero fue ella misma quien, en la tarde del sábado, salió dar tranquilidad sobre su estado de salud.

“Simplemente quiero comunicarles que estoy bien. Vine a hacerme ayer una resonancia magnética, donde salió que había tenido un leve ACV. Después sí, se descubrió que tenía la carótida tapada, la izquierda”, explicó Solita en un audio al que tuvo acceso este medio.

Y explicó qué fue lo que sucedió tras su derivación: “Ahí me hacen los mismos estudios además de hacerme una angioplastía, donde llegan a la carótida y ven que no estoy en condiciones de ponerme un stent”. “Gracias por todo el cariño, el amor, la solidaridad. Gracias familia, gracias amigos, compañeros, compañeras, gracias”, señaló la actriz.

En ese mismo mensaje, Silveyra reconocía uno de los principales hábitos que, como bien remarcan en su entorno, va a tener que modificar. “Ahora la responsabilidad es mía: a cuidarme y dejar de fumar. Los abrazo con todo mi corazón”, había concluido.

En diálogo con Teleshow, Baltazar Jaramillo, hijo de Solita, explicó cuál era la situación de la actriz. “Mamá ya está en su casa. Tuvo una entrevista con un neurólogo, que le pidió unos estudios. Y ahí saltó que tenía la carótida izquierda tapada, pero que las otras tres venas que van al cerebro funcionaban perfecto. Así que decidieron no hacer el stent, porque irrigaba bien la sangre y era más riesgoso hacerlo que no. Y se quedó dos días en el hospital por resguardo, pero ya le dieron el alta”, explicó el productor.

Jaramillo remarcó que su mamá está “perfecta”. Pero remarcó: “Ahora tiene que dejar de fumar porque tiene la carótida tapada. Así que tiene que dejar el cigarrillo, cuidarse y tomar mucha agua. Pero, por suerte, hoy puedo decir que está todo en orden”.

La última aparición pública de Solita había tenido lugar el pasado lunes 4, cuando fue una de las invitadas de Los Mammones, el nuevo ciclo nocturno de Jey Mammon en América, junto con Natalia Oreiro. Y se la había notado de muy buen humor. En agosto del año pasado, en tanto, después de cumplir con un largo confinamiento por estar dentro del grupo de riesgo por el COVID-19, la actriz aceptó formar parte de Mujeres de ElTrece, pero el ciclo del canal de Constitución duró apenas dos meses.