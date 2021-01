Acompañando al Tren del Fin del Mundo en su reapertura Sociales 13 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA INTI// TREN DEL FIN DEL MUNDO. Junto a la navegación y la visita al Parque Nacional, el Tren del fin del Mundo es una de las tres actividades turísticas tradicionales de la provincia.

Luego de 266 días, el Ferrocarril Austral Fueguino reinició sus servicios. Allí estuvieron especialistas del INTI acompañándolos, en una primera instancia de manera remota y ahora de forma presencial, en la puesta a punto de sus instalaciones y en la elaboración de un protocolo de prevención COVID-19 a partir de las recomendaciones internacionales para ferrocarriles turísticos.

Durante el año 2019 más de 160.000 personas pudieron conocer una de las principales atracciones turísticas de Tierra del Fuego: el Ferrocarril Austral Fueguino (FCAF) ubicado dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, Ushuaia. Si bien esta cantidad de pasajeros fue un récord para la propia historia del Tren del Fin del Mundo planteaba un panorama prometedor, pero la pandemia irrumpió en el mundo y el domingo 15 de marzo de 2020, siguiendo las medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional, el más austral de los trenes debió dejar de circular.

Por primera vez en 26 años y de modo excepcional dejó de prestar el servicio de pasajeros y la firma, junto a sus 53 trabajadores, debieron aguardar 266 días para volver a reactivar la locomotora que da vida al Tren Austral. En esta coyuntura el INTI, que desde 1995 realiza inspecciones periódicas en el FCAF para garantizar la seguridad de locomotoras, infraestructuras y locaciones, continuó acompañando a la firma de manera remota para avanzar en la puesta a punto de las instalaciones, equipamientos y abordar de manera conjunta el armado de un protocolo de higiene, seguridad y prevención COVID-19 para que el tren volviera a funcionar. Esto último, se realizó siguiendo las indicaciones internacionales para trenes turísticos.

“Desde el inicio de la ASPO, estuvimos en contacto con el equipo de técnicos del ferrocarril. Ante el cese de actividades, avanzamos de manera coordinada en reuniones virtuales y en tareas pendientes” indicó Shaun Mc Mahon, ingeniero mecánico, e integrante del sector de Mecánica del INTI, quien agregó: “Durante los primeros meses del aislamiento, el equipo técnico nos enviaba desde Ushuaia filmaciones sobre las distintas instalaciones y equipamientos y nosotros íbamos realizando sugerencias y devoluciones. Con la reactivación del servicio, comenzamos a realizar las inspecciones de manera presencial”.

Por su parte Claudio De Sousa, gerente general del FCAF detalló: “En mayo comenzamos con un plan de mantenimiento que incluye algunas obras como, por ejemplo, la contención de puentes. Hicimos un trabajo interno de instalación de un sistema de audios para que los pasajeros puedan escuchar la información del recorrido en 7 idiomas (esto impacta directo en el servicio) y avanzamos en el armado de protocolos.

Si bien este es un año muy especial, y sabemos que nos quedan un par de años difíciles, esperamos poder cubrir los costos para seguir operando. En este sentido, que los trenes turísticos puedan contar con el apoyo del INTI, con su asistencia técnica, es muy importante. Solo hay tres trenes de estas características en el país: el Tren del Fin del Mundo, el Tren a las Nubes y la Trochita. Nosotros llegamos a recibir a 160 mil pasajeros y somos una de las tres excursiones tradicionales de Tierra del Fuego, junto a la navegación y la visita al Parque Nacional, por eso es importante sostenernos a lo largo del tiempo”.

Si bien en el mes de julio el tren estaba en condiciones de reabrir sus puertas para el turismo local, los casos de COVID-19 se dispararon en la provincia y dada la proximidad con Chile y el continente Antártico decidieron aguardar a mejores condiciones. Finalmente, el domingo 6 de diciembre el tren volvió a encender sus motores, las puertas se abrieron y los 5 kilómetros de vías que forman parte del recorrido turístico estuvieron preparados para recibir a sus pasajeros.

Con la puesta en funcionamiento del tren, el INTI inició las inspecciones de rutina in situ. Algunas ya fueron ejecutadas, como la inspección en vías, infraestructura y locomotora, y se volverán a realizar durante el año. Las inspecciones incluyen además la examinación de las locomotoras a vapor y diésel, de los coches de pasajeros, vagones de carga, material rodante, vías y puentes, talleres ferroviarios, personal de operaciones de los trenes e infraestructura en general garantizando la seguridad de los pasajeros. Asimismo, como el Tren se encuentra dentro de un Parque Nacional en los próximos meses se procederá a la auditoría anual para evaluar la seguridad técnica y ambiental del servicio.

El INTI y la firma Tranex Turismo S.A, actualmente a cargo de la administración del FCAF, trabajan en simultáneo en un Plan de Readecuación de Funcionamiento y Mantenimiento para el año 2021 en adelante, debido a que por el actual contexto sanitario deberán operar con un servicio reducido durante los próximos meses.



De Gales al INTI

Shaun Mc Mahon es experto en vapor moderno, investigador, desarrollador y uno de los discípulos de Livio Dante Porta, el legendario diseñador de locomotoras conocido a nivel mundial por sus aportes al sector ferroviario. Shaun nació en 1965 y comenzó desde muy joven su carrera ferroviaria ingresando en 1978 como voluntario en el ferrocarril galés de Festiniog, en donde luego (en 1985) fue becario. Entre los años 1989 y 1994, al recibirse como ingeniero, ingresa al ferrocarril Vale of Rheidol de Gales, ubicado a unos 120 kilómetros al sur de Festiniog.

Como jefe de locomotoras, se involucró en investigar y aplicar esquemas desarrollados de tratamientos de agua para calderas; sistemas de escape (Kylpor y Lempor) y alternativas para el mejoramiento de sistemas de combustión. Estos avances fueron extendidos a otros ferrocarriles dentro del Reino Unido y se basaron en trabajos realizados por Livio Dante Porta, todos ellos estudiados por Mc Mahon.

En 1990 Porta y Mc Mahon finalmente se encuentran en Gales y comienzan a trabajar juntos en varios proyectos. Los estudios y aplicaciones de Mc Mahon (con el apoyo de Porta) lo llevaron en 1994 al condado de Alfred para desempeñarse en el Alfred County Railway, como co-director del departamento de ingeniería mecánica. Este ferrocarril se encontraba en Sudáfrica. Desde allí sigue su relación a distancia con Porta, mediante correspondencia y envío de faxes.

Porta es quién recomienda a Mc Mahon a Tranex S.A (dueños del FCAF) como ingeniero en jefe de la empresa y gerente técnico. De esta manera, formó parte del ferrocarril desde 1998 hasta 2004 momento en el cual es contratado por el Estado Nacional como director de proyectos para el mejoramiento y extensión del Ferrocarril de Río Turbio, Santa Cruz. Este incluyó desde trabajos de vapor moderno y la re-modificación de la flota originalmente adaptada por Porta.

Por pedido de la empresa Tren a las Nubes, y durante 1999 y 2000. Porta y Shaun Mc Mahon desarrollaron y diseñaron la locomotora a vapor LVM 801. Tal locomotora fue desarrollada rápidamente debido a los trabajos previos existentes entre el Ferrocarril Belgrano y el INTI por medio de Porta durante las décadas 60 y 70.

Radicado en Argentina Mc Mahon quedó en Río Turbio hasta su ingreso al INTI en el año 2009.



Convenio entre INTI y el Tren del Fin del Mundo

A finales del año 2019 ambos actores firmaron un acuerdo para impulsar la creación de un laboratorio ferroviario dentro del predio del FCAF. De esta manera el acuerdo buscó potenciar la sinergia entre ambas instituciones, generar un nuevo espacio-taller en la provincia destinado a brindar capacitaciones en vapor moderno, soldadura, recipientes a presión y ensayos no destructivos, entre otros.

Actualmente los trenes a vapor que se encuentran en funcionamiento en el mundo son utilizados como medio de transporte urbano o para turismo. Desde su invención, las locomotoras a vapor fueron incorporando tecnologías desarrolladas en los últimos cien años (por eso se habla de tecnología de vapor moderno) lo que permitió mejorar su rendimiento.

El vapor moderno es además una fuente de energía limpia y sustentable y representa una alternativa al uso de combustibles fósiles. En Argentina tres son los ferrocarriles turísticos que están en funcionamiento, dos de los cuales poseen locomotoras a vapor.