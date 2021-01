Invita a "cartearse" vía correo electrónico

BUENOS AIRES, 13, (Télam). - "Un amor de verano" se titula un proyecto de escritura colectiva entre desconocidos, que se comprometen a enviarse correos electrónicos durante enero y febrero, para contarse intimidades, secretos o trivialidades pero sobre todo para practicar escribirse diariamente, una iniciativa que se realiza por tercer año y que recrea, de manera virtual, los antiguamente llamados pen friend.

Si bien el otrora bautizado "amigo por correspondencia" tenía más que ver con ejercitar un idioma desconocido, y que casi siempre conectaba a personas de diferentes países, "Un amor de verano" rescata -en tiempos de tecnología- esa idea de entablar lazos amigables a la distancia, y especialmente invita a escribir sin tapujos, ya que a veces es más fácil dar rienda suelta a la pluma propia cuando no hay una cara del otro lado.

"No existe algo así como un perfil promedio de participantes. ¡Lo interesante de 'Un Amor de Verano' es la diversidad y que te puede tocar un amigue completamente diferente a vos! Suele ser gente interesada en la literatura, pero incluso esa generalización ya es demasiado", dice a Télam Tomás Guarna, co creador del proyecto junto con Tamara Talesnik, una idea que pergeñaron mientras asistían a un taller literario.

En la primera edición, en enero de 2019, se anotaron 500 personas para que se les asigne un amigo o amiga, mientras que en la edición de verano 2021 participan actualmente 2800 personas y hay más de 700 en lista de espera para ocupar el lugar de aquellos "amigues" que pasen más de una semana sin responder a su "amor de verano" virtual.

En la web unamordeverano.com es donde los interesados pueden inscribirse al proyecto -convocatoria que abre en diciembre- y donde también se comparten fragmentos de conversaciones que los protagonistas deciden compartir.

"Todo empezó una noche de calor" es una de las frases con la que los organizadores invitan a conocer al amigo asignado, un sitio donde se "matchea" la información de cada pareja, por ejemplo "F" y "T": él cree que "el amor es para obtusos" y ella, que "es para valientes".

Y aclaran los organizadores en el correo de asignación: "El primer mail es el más difícil. Se nos ocurren algunas ideas para que te animes al primer contacto. Contale sobre 10 veces que fuiste valiente", o también "Escribí varias preguntas que te gustaría que responda", sugieren.

Para los curiosos pero que no se animan a participar, hay una suscripción a un newsletter con los mejores fragmentos de conversaciones, siempre anónimas: "Pocas cosas me parecen más románticas que escribirle un mail a alguien que no conozco" o "tomé la decisión de no buscarte en ninguna red, quiero saber de vos solo lo que vos me quieras contar".



- Telam: ¿Surgieron "parejas" o "amores de verano" gracias a este intercambio de correos entre desconocidos?



- Tamara Talesnik: Nos llegaron varias historias de romances, aunque ninguna de una pareja que se sostuvo en el tiempo. Amores de verano, re. Pero lo que más nos cuentan son historias de amistades que arrancaron en el intercambio de mails y después continuaron por otros medios e inclusive se conocieron en persona. Pero siempre aclaramos que no es una especie de Tinder por correo ni nada así. Es un proyecto de escritura colectiva.



- T: ¿Cómo nació la idea?



- T.T.: Nació en diciembre de 2018, cuando Tomás Guarna y yo éramos compañeros en un taller de escritura. Una amiga se iba a ir de viaje durante todo el verano y habíamos quedado en mandarnos mails. A partir de eso, Tomás dijo que tenía ganas de armar un intercambio epistolar entre distintos talleres, pero nadie le dio mucha bola y yo le dije que lo ayudaba a armarlo. Primero iba a ser algo entre personas de ese entorno, después decidimos abrirlo a amigxs y conocidxs. Y ahí lo armamos como un proyecto de escritura colectiva entre personas desconocidas.



- T: ¿Cuántos inscriptos tuvieron hasta ahora?



- T.T.: La primera vez se anotaron alrededor de 500 personas y nos pareció una locura porque habíamos acordado arrancar si se anotaban 30. Esta vez hay más de 2800 personas, pero hay 750 personas en lista de espera.



- T: ¿Cuál es el perfil promedio de las personas que participan de la iniciativa?



- T.T.: Intuitivamente diría que la mayoría son personas que viven en la ciudad de Buenos Aires, tienen entre 20 y 30, y algún interés en la escritura porque esas son las características que compartimos con Tomás, y debe haber un núcleo duro de inscripciones que parte de nuestros perfiles de las redes sociales y de amigues de amigues. Sin embargo, desde el comienzo se inscribieron personas de entre 14 y 80 años, de distintas ciudades (y no sólo de la Argentina, sino también de otros países) y de intereses y realidades bastante distintas. Esto se acrecentó mucho durante la edición pasada que tuvimos más difusión, con notas en distintos medios. Lo que me resulta súper llamativo es que, a pesar de esto, el 75% de las personas que se anotaron son mujeres.



- Tomás Guarna: Creo que no existe un perfil promedio, ¡lo interesante de Un Amor de Verano es la diversidad y que te puede tocar un amigue completamente diferente a vos! Suele ser gente interesada en la literatura, pero hasta esa generalización ya es demasiado.



- T: ¿Tomaron como modelo algún otro proyecto de escritura colectiva que conozcan?



- TT: No, aunque sí los dos habíamos tenido experiencias previas con newsletters y nos interesaba mucho el formato mail.



- TG: Aunque no conocemos de ningún proyecto similar, sí tomamos de referencia que hace algunas décadas se usaba tener un amigo por correspondencia en otro país para aprender idiomas y nos resulta un precedente.



- T: ¿Cuáles son las repercusiones?



- TT: ¡Muchas y muy buenas! Nos sorprende todo el flash notas y que siga creciendo año a año. Las experiencias son muy variadas. Hay quienes no logran pegar onda o arrancar el intercambio, pero la mayoría de las personas que nos escriben están sorprendidas de haber logrado sostener un vínculo y subrayan mucho que el contenido de los intercambios incluye temas que no hablan con amigxs o personas de su entorno.



- T: ¿Cuáles son las temáticas sugeridas de conversación?



- TT: Todas las semanas enviamos disparadores de escritura para ayudar a quienes se traben en el intercambio o sientan que no tienen sobre qué escribir. La intención con estas "consignas" es estimular a que se suelten (por ejemplo, sugeríamos enviar una lista de preguntas que te gustaría que tu amigue responda), que vayan hacia temas más íntimos o que normalmente no hablarías con una persona desconocida y finalmente pensar el intercambio como algo inagotable y despegado de lo temático. Finalmente, se puede escribir sobre cualquier cosa. Por lo general, sugerimos hablar de rutina, intereses y preocupaciones y creemos que suele virar a los temas más universales: amor, familia, trabajo, deseos.