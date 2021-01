Todo sobre los nuevos créditos para jubilados de hasta $ 200.000 Suplemento Jubilados 13 de enero de 2021 Redacción Por LOS OTORGA LA ANSES. TIENEN UNA TASA DE INTERES DEL 29 POR CIENTO

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) lanzó el programa de créditos que destinará más de $250.000 millones para asistir a jubilados, pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) y para titulares de pensión universal para el adulto mayor (PUAM) con una tasa de interés del 29%. A partir de ayer martes ya se puede solicitar con turno previo. Cómo hacer para gestionarlos.

En el caso de jubilados y pensionados (SIPA), el monto a solicitar podrá variar entre 5.000 y 200.000 pesos, los plazos para el pago pueden ser de entre 24, 36, 48 ó 60 cuotas, y deberán tener menos de 90 años al momento de finalizarlo.

Con respecto a las Personas con discapacidad por Invalidez y las madres de 7 hijos, el monto a solicitar podrá ser de entre 5.000 a 70.000 pesos, los plazos también podrán ser de 24, 36, 48 ó 60 cuotas, y deberán tener menos de 75 años al momento de finalizarlo.

En cuanto a los beneficiarios de Pensión por Adulto Mayor (PUAM) y Pensión no contributiva (PNC) Vejez, el monto y los plazos son similares, y deberán tener menos de 90 años al momento de finalizarlo.

Actualmente se encuentra habilitada la solicitud de turnos para la gestión de los nuevos créditos, solo de manera presencial en las oficinas para titulares de jubilaciones y pensiones.

Ya hay 6.985.126 créditos vigentes, que por la emergencia sanitaria del Covid-19 tuvieron una suspensión en el cobro de las cuotas entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020, cuyos intereses generados en ese período no se capitalizaron.



EL ENFOQUE

DE RAVERTA

La directora ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta, anunció en Mar del Plata el relanzamiento del Programa de Créditos ANSeS para el cual se destinarán más de 250 mil millones de pesos.

En ese marco, Raverta afirmó: “Venimos trabajando en políticas públicas que nos permiten soñar y hacer posibles sueños. Pero también prestaciones que nos dan herramientas para poder desarrollar nuestros proyectos”.

Estela López Merino, dijo: “Vine a cumplir un sueño, que es un viaje que vengo planeando con una prima hermana, ella desde Buenos Aires y yo desde acá, Mar del Plata, pensando en el PreViaje. Vine a averiguar y fue posible. Bajaron un montón las tasas de interés y eso me permite llegar a cumplir el sueño, así que estoy emocionada, feliz. Además, me encuentro a Fernanda Raverta y es una sorpresa, una emoción saber de ella y de su función”.

Con este anuncio, ya se encuentra habilitada la solicitud de turnos para la gestión de los nuevos créditos solo de manera presencial en las oficinas para los titulares de jubilaciones y pensiones del SIPA, PNC y PUAM.



COMO PEDIR EL CREDITO

* Reunir la documentación: el trámite sólo puede hacerlo el jubilado o pensionado, es decir, no puede hacerlo su apoderado. Las personas no videntes, analfabetas o imposibilitadas de firmar deben asistir junto a una persona de su confianza mayor de 18 años en carácter de testigo.

* Sacar turno: en la oficina te indicarán el monto máximo que podés solicitar y la cantidad de cuotas. Se podrá solicitar a través de la siguiente dirección https://www.anses.gob.ar/creditos-anses-para-jubilados-y-pensionados. (Fuente: ElCronista.com / Anses).