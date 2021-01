Provincia y municipio brindaron capacitaciones Locales 13 de enero de 2021 Redacción Por Estuvieron destinadas a jóvenes para que tengan más oportunidades al momento de buscar un trabajo. “Uno de los ejes más importantes que guían nuestras acciones es la formación para el empleo y dotar de nuevas capacidades a los jóvenes de nuestra ciudad que quieren acceder al primer puesto de trabajo”, indicó Diego Peiretti.

Este martes, en el Museo Histórico Municipal, se realizó el cierre del programa "Capacitación y actualización para el mundo laboral" que llevaron a cabo conjuntamente el Gobierno provincial y la Municipalidad de Rafaela durante el año 2020. El mismo consistió en diferentes instancias formativas que estuvieron destinadas a jóvenes en rubros que demandan las empresas locales. De este modo, se buscó fortalecer los conocimientos y aptitudes de la persona al momento de buscar un empleo y, al mismo tiempo, se prepararon trabajadores en aquellos oficios que demanda el sector productivo.

El acto tuvo diferentes momentos para evitar la aglomeración de personas y se cumplió estrictamente el protocolo sanitario. A las 18:30 fue el turno de quienes cursaron "Belleza de manos"; a las 19:10 para los talleres de "Introducción y desarrollo de aplicaciones móviles para android", "Cableado estructurado" y "Curso básico de programación". La actividad culminó con el grupo de "Robótica aplicada al mantenimiento preventivo en pymes", a las 19:50.

Estuvieron presentes el secretario de Coordinación y Planificación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Juan González Utges; la directora provincial de Capacitación y Formación Laboral, Valeria March; y la titular de la Dirección Provincial de Empleabilidad Inclusiva, Mónica Chazarreta. En representación del municipio participaron el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; y el coordinador del área, Juan Ignacio Ruggia. También asistieron integrantes de las instituciones que formaron parte del programa: la Universidad Nacional de Rafaela, el Instituto Tecnológico Rafaela y el Centro de Acción Familiar.



ESTAR PRESENTES

“Creemos que ante la situación actual que se desató, no solo por la pandemia sanitaria sino también por la situación crítica que se vivió con las políticas implementadas a nivel nacional en los últimos años, es fundamental crear bases para que los santafesinos y santafesinas puedan acceder a mejores empleos y estar capacitados para ellos”, remarcó González Utges. “En esta recuperación que no tenemos duda se va a dar, es necesario que todas y todos puedan acceder a mejores trabajos y para ello la capacitación y la formación profesional de las personas es fundamental”, enfatizó. Además, el funcionario provincial reflexionó: “Nunca hay que dejar de formarse, de pensar en desarrollarse porque en este desarrollo individual que es también un desarrollo colectivo, es donde la Provincia y el Estado local tienen que estar presentes para brindar diferentes herramientas”.



FORMAR PARA EL EMPLEO

Peiretti señaló que “uno de los ejes más importantes que guían nuestras acciones es la formación para el empleo y dotar de nuevas capacidades a los jóvenes de nuestra ciudad que quieren acceder al primer puesto de trabajo”. “Desde el Gobierno local articulando con otros niveles, en este caso la Provincia, definimos una serie de cursos específicos para mejorar la empleabilidad y brindarles más herramientas para poder insertarse en el mercado laboral que es cada vez más exigente”, comentó. El funcionario resaltó “la articulación con instituciones de la ciudad que han puesto su infraestructura y sus docentes para dictar estas formaciones vinculadas a las nuevas tecnologías”. Para concluir agregó que estas estrategias son posibles a partir de un esquema de “articulación entre diferentes niveles de gobierno en una temática fundamental como es la capacitación para el empleo, y por el otro lado, la articulación territorial que tiene que ver con el esquema de alianzas con instituciones”. Por su parte, Ruggia habló de la necesidad de preparar a las personas en las nuevas tecnologías, “con la capacidad de generar procesos tecnológicos, no solo por la enseñanza que nos dejó la pandemia sino porque es una demanda que tienen las empresas y al mismo tiempo, crear nuevas oportunidades de trabajo. Son oficios que indican que nuestra ciudad se va transformando en un polo tecnológico”.



PANDEMIAS Y OPORTUNIDADES

Desde el 2017, la Municipalidad a través de la Oficina de Empleo viene realizando capacitaciones en conjunto con la Provincia. El Covid-19 aceleró y transformó el mercado laboral con la emergencia de nuevos oficios que obligaron a pensar en nuevas estrategias para la mejora de la empleabilidad de los desocupados y desocupadas. Por dicho motivo, las temáticas de los cursos fueron seleccionadas en función de los nuevos desafíos que surgieron en el marco de la pandemia y que demandan otros conocimientos y habilidades a las personas que quieren ingresar al mercado laboral. Cada uno tuvo una duración de 60 horas. Es importante mencionar que desde el Estado local se promovió la articulación entre los sectores público y privado para brindar respuestas concretas a las demandas de las empresas, con especial atención en los grupos sociales que presentan mayores dificultades al momento de acceder a un puesto de trabajo.