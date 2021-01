“Los docentes somos los primeros que queremos regresar a la presencialidad” Locales 13 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

En las últimas horas la Ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, manifestó que “estamos preparando todas las alternativas posibles para recuperar la presencialidad”, refiriéndose de este modo al inicio de clases en 2021. La funcionaria indicó también, que están trabajando en torno a la vacunación para docentes y asistentes escolares: “Tenemos la planificación para que, cuando las dosis estén, se pueda vacunar con inmediatez”. Sobre el regreso a las aulas, el delegado de Amsafe Castellanos, Adrián Oesquer, opinó: “Nosotros desde el gremio seguimos sosteniendo lo que siempre sostuvimos, siempre se prioriza lo que es la salud de toda la comunidad educativa y que ese tema se debe discutir en la mesa paritaria donde están involucradas ambas partes, la patronal y los trabajadores que son los que ponen el cuerpo ante esta situación”. “A futuro la diferencia con el año anterior que puede haber es que los docentes puedan estar vacunados, ya que están entre los grupos prioritarios, pero son todas cuestiones que están por resolverse de aquí para adelante”, expresó el delegado. Asimismo, Oesquer afirmó que “seguimos diciendo que los docentes somos los primeros que queremos regresar a la presencialidad, porque si no parece que no quisiéramos volver, pero lo que decimos es que debemos hacerlo con las condiciones adecuadas y de seguridad”.



DUDAS DE LOS GREMIOS

Cantero declaró ayer tienen pensado para este 2021 una doble modalidad que alterne clases presenciales con virtuales para los alumnos de primaria y secundaria, manifestando que “la idea es que los docentes y los asistentes escolares estén vacunados para la fecha de arranque del ciclo (15 de marzo)”. Siguiendo esta línea informativa, Rodrigo Alonso, secretario General de AMSAFE La Capital explicó que en la provincia de Santa Fe hay alrededor de 70 mil docentes que deberían recibir la vacuna para la vuelta a clases. Sin embargo, esperan discutir todas estas cuestiones el próximo 5 de febrero cuando se reúnan en el marco del encuentro paritario marcado: “ese es el ámbito donde nosotros tenemos que discutir la presencialidad o semi presencialidad (…) venimos de una experiencia, desafortunada, que intentó una revinculación los primeros días de diciembre donde los chicos iban a la escuela media hora, en una época en la que estaban aumentando los casos. El gobierno no se puede volver a equivocar, ni tomar decisiones unilaterales”.

Por otro lado, Alonso hizo foco en una revisión de la virtualidad ya que “muchos no tuvieron acceso, ni el derecho social a la educación”. En tanto, Pedro Bayúgar de Sadop por LT10 manifestó que tratarán de evitar "lo ocurrido en 2020", y en ese sentido indicó: "Con las clases virtuales los docentes trabajaron más de la cuenta, poniendo sus insumos a disposición sin ningún reconocimiento por parte del ministerio o los empleadores". Ese es un tema, que según el sindicalista pondrán sobre la mesa para que el gobierno contemple el gasto que realizan los maestros con el uso de herramientas digitales.