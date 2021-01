Martorano: "este es el momento de ajustar protocolos, no de tener miedo" Locales 13 de enero de 2021 Redacción Por La ministra de Salud repasó la situación epidemiológica de la provincia y destacó la necesidad de sostener las medidas de prevención frente al Covid-19.

FOTO PRENSA GOBERNACION SONIA MARTORANO. La ministra se mostró preocupada por la situación epidemiológica en la provincia de Santa Fe.

En el primer informe epidemiológico de la semana, la ministra de Salud, Sonia Martorano, indicó que es preocupante la situación epidemiológica que está atravesando la provincia de Santa Fe. “Este es el momento de ajustar protocolos, no de tener miedo, ser responsables independientemente de la edad que tengamos”.

En cuanto a la curva de casos, la ministra informó que “nunca se bajó de los mil positivos diarios, es un número elevado porque estamos prácticamente con la misma cantidad que en el mes de noviembre. De manera tal que es una curva que en una etapa estuvo en un franco ascenso, luego comenzó a aplanarse pero, en estos momentos, tiene una tendencia a subir”. “Esto significa que no hemos llegado a lograr el descenso de casos que hubiéramos deseado. Por eso es el momento de ajustar los cuidados, edades, de enfocar únicamente en la juventud porque una comida, un encuentro, más allá de la edad, son momentos de contagios, especialmente intramuros, en decir dentro de un hogar o de un sitio donde no se cumplan los protocolos”, continuó.

Asimismo, Martorano hizo mención a la época de vacaciones “en los viajes en auto los que viajan deben tener los barbijos puestos y el vehículo debe estar ventilado, porque pueden ser otras causas de contagios. Recordamos que quienes viajen fuera de la provincia, mantengan los cuidados, que se manejen en burbuja y distanciamiento social porque si no al regresar es probable que tengamos un aumento importante de casos”.



MEGA OPERATIVO

DE VACUNACIÓN

En cuanto al esquema de vacunación, Martorano indicó que “se continúa con la campaña en toda la provincia, hasta el momento de vacunaron 11.598 personas con lo cual se completó la primera etapa donde teníamos contemplado al personal de salud crítico e hipercrítico (terapia intensiva, laboratorio de biología molecular, servicios de emergencias y traslados)”. Además, agregó: “Ahora comienza una nueva etapa donde toca el turno de las guardias y personal expuesto”. En todo el territorio santafesino está en marcha una logística de vacunación que permite que, al momento de ingresar las vacunas, se puede comenzar a inocular de manera inmediata los grupos priorizados. “Santa Fe está preparada a dar respuesta gracias a este mega operativo de vacunación”, concluyó la ministra de Salud.



RAFAELA, TERCERA

Asimismo, según lo comentado por Martorano este lunes, Rafaela ha vacunado hasta esa jornada a 846 profesionales de la salud de la ciudad y la región, como Sunchales, Lehmann o Susana, lo que implica un 8,2% del total de dosis recibidas por la Provincia de Santa Fe. En este sentido, nuestra ciudad es la tercera en el territorio con mayor personal sanitario vacunado, sólo por detrás de Rosario (5.597 dosis) y Santa Fe (2.557). Luego siguen Venado Tuerto, con 815 dosis y Reconquista con 450.



CONVOCAN A ENFERMEROS

El Colegio de Profesionales en Enfermería de Santa Fe comunica que, por solicitud del Ministerio de Salud de Santa Fe, está realizando una convocatoria de enfermeros a fin de establecer un registro para aquellos que quieran participar en el Operativo de Vacunación contra el Covid 19. De esta manera, el CPE hace un llamado a todos los enfermeros matriculados de su jurisdicción para registrarse como vacunadores, con el objetivo de brindar el mejor servicio posible a la comunidad y ayudar a darle fin a esta pandemia con la responsabilidad y compromiso que caracteriza a los enfermeros como profesionales de la salud. Por otra parte, el CPE manifiesta y destaca el compromiso asumido por la Enfermería Santafesina desde el comienzo de la Pandemia por Coronavirus, con un desempeño acorde a sus competencias, en los servicios de salud de la provincia. Asimismo, cabe señalar que desde la formación y desde la ley de ejercicio de la Enfermería, la enfermería asume firmemente el rol correspondiente a la vacunación/inoculación de la vacuna Covid-19, abordando la actividad dentro de equipos interdisciplinarios, a fin de colaborar en este Operativo Vacunación de Covid-19. Es preciso recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la vacunación contra el COVID-19, enfermedad causada por el virus SARS-CoV2, como una herramienta de prevención primaria fundamental para limitar las consecuencias sanitarias y económicas devenidas en la pandemia. Por lo tanto, disponer de vacunas eficaces y seguras a corto plazo contribuye a reducir la incidencia de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes por Covid-19. A su vez, la OMS recomienda a los gobiernos una especial atención a la vacunación destinada a los integrantes del equipo de salud, que están en la primera línea en la atención de pacientes con Covid-19. El CPE queda a disposición de la comunidad y de los medios de comunicación para la realización de consultas y entrevistas. Se agradece difusión.