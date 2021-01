Rafaela superó los 6.000 contagios Locales 13 de enero de 2021 Redacción Por Con los 46 nuevos casos notificados ayer, nuestra ciudad acumula desde marzo 6.042 y 116 fallecimientos.

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud anunció este martes otros 46 contagios de coronavirus para Rafaela, que de esta manera alcanzó los 6.042 desde el inicio de la pandemia. Hasta el momento, hay 416 personas que se encuentran cursando la enfermedad, en tanto que los vecinos que realizan el aislamiento son 668 y los pacientes que se recuperaron son 5.510. El dato positivo de la jornada es que no se contabilizaron fallecimientos de ciudadanos rafaelinos producto de este mortal virus en las últimas 24 horas, manteniéndose en 116 los decesos hasta el día de la fecha. Por su parte, en relación a las camas ocupadas del Hospital "Jaime Ferré", el municipio local dio cuenta de que hay 25 pacientes Covid-19 positivos en en sala general y 4 sospechosos, en tanto que las internaciones en unidad de terapia intensiva de pacientes Covid-19 positivos son 13, estando 4 de ellos con asistencia respiratoria mecánica.

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó anoche 1.420 nuevas infecciones (casi 300 más que los comunicados el lunes), aumentando las cifras nuevamente luego de 3 días, para acumular 188.895, de los cuáles 36.185 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 152.710 por laboratorio. En este sentido, Rosario registró ayer 511 positivos, un número que no se registraba desde hace 2 meses. Con estos registros, los infectados en la ciudad desde marzo ascienden a 71.632 casos, alrededor del 38% de los casos totales de la provincia (había llegado a ser del 55%).

Por su parte, la ciudad de Santa Fe sigue entregando un número alto de casos nuevos de coronavirus con los 191 contagios reportados ayer, acumulando 24.286. También informaron muchos casos casos las siguientes localidades:

43 de Reconquista, 34 de Tostado, 30 de Villa Gobernador Gálvez, 27 de Venado Tuerto, 26 de Avellaneda,

24 de Esperanza, 21 de Cañada de Gómez, 19 de Sunchales, 16 de Santo Tomé, 14 de Funes, Gálvez, Granadero Baigorria y Humboldt, 13 de Capitán Bermúdez y Humberto Primo, 11 de Arroyo Seco, San Lorenzo y San Jorge, 10 de Villa Minetti, 9 de San Cristóbal y Suardi, 8 de Arequito, Franck, Helvecía y San Carlos Centro y 7 de Pérez y San Justo, entre las más afectadas. En el resto de las localidades del Departamento Castellanos, que suma 9.471, se informaron 4 casos en San Vicente y 3 en María Juana, 2 en Vila y 1 en Ataliva, Colonia Bicha, Lehmann, Presidente Roca, Ramona, Tacural y Virginia. Y en las localidades cercanas a nuestra ciudad de otras jurisdicciones, hubo 6 en Laguna Paiva y 3 en Recreo; 3 en Pilar, 2 en Felicia y 1 en Nuevo Torino, Progreso y Sarmiento; 5 en Ceres, 2 en Moisés Ville y 1 en San Guillermo; 2 en El Trébol y 1 en Sastre.

En la provincia hay 12.625 pacientes activos de Covid, al tiempo que se recuperaron 173.202 personas, y se encuentran 121 personas internadas en Unidad de Terapia Intensiva en hospitales provinciales, 19 de las cuales reciben asistencias mecánica respiratoria, y 272 pacientes en sala general. En la provincia se registraron 359.561 notificaciones de las cuales 144.130 fueron descartadas.

Por último, el Ministerio de Salud notificó otras 13 muertes por Covid-19 en el territorio santafesino: Rosario (2), San Cristóbal (1), Eusebia y Carolina (1), San Carlos Centro (1), Pilar (1), Santa Fe (1), Sauce Viejo (1), Gálvez (1), Sastre (1), María Susana (1), San Martín de las Escobas (1) y Arteaga (1). El número de víctimas fatales acumuladas es de 3.068.



SE ADHIRIO RAFAELA

En las últimas horas, Rafaela, a través del decreto formado por el intendente Luis Castellano, oficializó que se adhirió a las medidas dispuestas sancionadas el pasado 9 de enero por el gobierno provincial que comenzaron a regir a partir de la hora 0 del pasado lunes y que tienen que ver con la restricción de circulación en horario nocturno en todo el territorio santafesino con el objetivo de bajar la ola de contagios de coronavirus. El Decreto 51.208 lleva la firma, además, de la Jefa de Gabinete, Amalia Galantti. Cabe señalar que ya se encuentra restringida la circulación vehicular en la vía pública a la estrictamente necesaria para realizar actividades habilitadas en el marco del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" conforme el siguiente detalle: a) de lunes a viernes inclusive: entre la cero treinta (0.30) y seis (6:00) horas; b) sábados, domingos y feriados entre la una treinta (1:30) y seis (6:00) hora. En cuanto a las actividades habilitadas, el horario en que pueden permanecer abiertos los locales gastronómicos son los siguientes: a) Los días viernes, sábados y víspera de feriados, hasta la una treinta (1:30) hora del día siguiente; b) El resto de los días de la semana, hasta la cero treinta (0.30) hora del día siguiente. Las personas que no cumplan con esta normalidad recibirán las sanciones que se establecieron cuando se puso en marcha la emergencia sanitaria.