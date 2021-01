La soja no para de subir en Chicago Nacionales 13 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El precio de la soja subió ayer a u$s 521,11 en el mercado de Chicago, tras un informe difundido por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que prevé una cosecha menor a la esperada por los especialistas.

El contrato a marzo de la oleaginosa subió u$s 16,81 en la jornada y se ubicó en el máximo nivel en seis años y medio.

El alza fue acompañada también por una suba en los contratos para el maíz, que avanzaron u$s 9,84, para cotizar a u$s 203,64.

El reporte del advirtió que la producción de soja en Estados Unidos se ubicaría en 112,6 millones de toneladas.

Se trata de un nivel menor a lo esperado por el mercado, lo que explica el fuerte incremento de las cotizaciones.

Para el hemisferio Sur, se estimó una producción de 133 millones de toneladas en Brasil, 1,6 millones por encima de las proyecciones de mercado.

En el caso de la Argentina, se aguarda una cosecha equivalente a 48 millones, unas 400.000 toneladas por debajo de lo esperado por los expertos.

La cotización de la soja en el mercado estadounidense aumentó en tan sólo meses más del 50%, si se tienen en cuenta los u$s 346 de hace un año comparados con los valores actuales.

En tanto, la creciente demanda de la oleaginosa por parte de los Estados Unidos constituye otro de los motivos que dieron impulso a la cotización, de acuerdo con los especialistas del sector.

El clima seco y las interrupciones de las exportaciones de los países de la región inquietan a inversores, en momentos en que China sostiene su demanda y hay una lenta cosecha en Brasil.

Así sucede en un contexto en el que también marcaron firmes aumentos el trigo y el maíz, que cotizan para la entrega en marzo a u$s 244,34 y u$s 203,64, respectivamente.