Volvió a comprar dólares el BCRA Nacionales 13 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El dólar blue operó ayer estable a $159, mientras las cotizaciones financieras subieron y el Banco Central volvió a comprar divisas para fortalecer reservas.

El billete en las "cuevas" porteñas se mantuvo, luego de haber perdido $2 el día anterior y tras finalizar la primera semana del año con una disminución acumulada de $5.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio sumó diez centavos, al llegar a $85,47, con lo que la brecha con el blue se achicó levemente y quedó en un 86%.

Así, entre lunes y martes el dólar en el mercado en el que operan bancos y empresas registró un aumento de 35 centavos.

El volumen negociado en el segmento de contado se mantuvo limitado y se ubicó en u$s 142,32 millones.

Operadores destacaron que a lo largo de la sesión financiera predominó la oferta en la plaza cambiaria, lo cual permitió que el Banco Central pueda marcar nuevamente un saldo favorable en su intervención diaria.

De acuerdo con estimaciones del sistema financiero, la autoridad monetaria compró unos u$s 50 millones, un monto que se suma a los u$s 190 millones adquiridos en el inicio de semana.

Las cotizaciones financieras tuvieron una leve tendencia alcista luego de las nuevas regulaciones anunciadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El dólar bolsa, que consiste en la compra de bonos en pesos y su posterior venta en dólares, llegó a $146,88, el día del debut de las nuevas flexibilizaciones dispuestas por la Comisión Nacional de Valores.