Dificultades para el armado del calendario

12 de enero de 2021

FOTO ARCHIVO GP DE AUSTRALIA./ No abriría la temporada 2021.

En los próximos días, llegará la confirmación de que el GP de Australia no se celebrará en su fecha prevista y no inaugurará la temporada 2021. La cita australiana pasaría a realizarse pasada la mitad del año y suenan los meses de octubre o noviembre como posibles. El 21 de noviembre sería la fecha más aceptada.

El portal australiano The Age publicó que el gobierno de Victoria dará a conocer la decisión final a mediados de la próxima semana. Aunque aún no hay nada oficial, las autoridades ya dejaron en claro que lo más importante es garantizar la seguridad frente a la pandemia y evitar su propagación.

Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin F1, da por sentado que el Gran Premio de Australia será pospuesto para el otoño. Guenther Steiner, jefe de Haas, asegura que el Mundial no empezará en Albert Park en las fechas previstas (del 19 al 21 de marzo). La siguiente cita en el calendario sería entre el 26 y 28 de marzo en Sakhir. Steiner es de los que creen que el GP de Bahréin será el inicio del campeonato 2021.

"Creo que la carrera de Bahréin sí se va a realizar. Hicieron un trabajo fantástico el año pasado y cuando llegamos allí nos sentimos muy seguros. Tienen unos sistemas de control muy buenos para hacer los test y todo está muy bien organizado".

Ante el evidente cambio de escenario, los equipos piden un cambio también para el lugar donde se celebren los test de pretemporada, que podrías llevarse a cabo en Bahréin y no en el Circuit de Barcelona-Catalunya (del 1 al 3 de marzo).

Por otro lado, el GP de China, que figura como la tercera cita del año (11 de abril), podría cambiar de fecha. En 2020, Shangai fue la primera carrera cancelada de la temporada.

"Por el momento el calendario se mantiene sin alteraciones, pero creo que es muy incierto que la carrera de F1 se lleve a cabo en abril. Nuestro Objetivo es posponerla para la segunda mitad del año y hemos presentado formalmente la solicitud", reconoció Yibin Yang, gerente de Juss Event, promotor del Gran Premio. El hueco que dejaría China, podría ser ocupado por Portimao o Imola, quienes fueron anfitriones de la categoría en 2020.