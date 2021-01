Sin argentinos en la qualy de Australia Deportes 12 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 12 (NA) - La clasificación al cuadro principal del Abierto de Australia se quedó ayer sin representantes argentinos a partir de las derrotas de Renzo Olivo y Guido Andreozzi, y el positivo en coronavirus de Francisco Cerúndolo, el único que había podido superar la primera rueda. Renzo Olivo (212 del ránking mundial) cayó ante el alemán Julian Lenz (245) con parciales de 1-6, 6-2 y 6-2, mientras que Andreozzi (166) no pudo con el australiano Tristan Schoolkate (839) por 7-6 y 6-4.

El porteño Cerúndolo, en tanto, era el único argentino en la segunda ronda luego de ganar el domingo tras vencer al español Guillermo García López (222) con parciales de 6-2 y 6-4. Pero este lunes, Cerúndolo (139 del escalafón) anunció que dio positivo en coronavirus en uno de los controles de la organización de la qualy del primer Grand Slam de la temporada, que se juega en Doha, Qatar, por motivos sanitarios.

"Lamentablemente hoy di positivo de COVID. Me encuentro bien de salud, pero no voy a poder seguir compitiendo en el torneo. Voy a cumplir con los días de aislamiento que me digan y saldré con mas fuerzas que antes. Se acabó el Australian Open, pero todo sigue", publicó Cerúndolo en sus redes sociales.

El Abierto de Australia, que esta temporada se jugará del 8 al 21 de febrero, montó este mini torneo en Doha para que los clasificados puedan realizar la cuarentena de 14 días que exige el Gobierno australiano a quienes ingresen al país.