No habrá Vuelta a San Juan Deportes 12 de enero de 2021 Redacción Por CICLISMO

FOTO GOBIERNO DE SAN JUAN ANUNCIO./ Chica, Uñac y Curuchet lo confirmaron en la casa de Gobierno sanjuanina.

No se concretará la 39° edición de la Vuelta a San Juan para evitar que se eleve la curva de contagios. Mediante una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, el gobernador Sergio Uñac, el secretario de Deportes Jorge Chica y el presidente de la Facpyr Gabriel Curuchet confirmaron la suspensión de la competencia de ciclismo más importante del país con categoría UCI que estaba programada para este mes.

Las autoridades que informaron la decisión explicaron que el objetivo es proteger a la población y a los deportistas de la propagación del coronavirus que, actualmente, azota nuevamente a Europa.

Consultados por la posibilidad de hacerlo en otra época del año, el secretario Chica destacó que se han analizado diferentes episodios antes de suspender la Vuelta pero que momentáneamente, la edición 2021 no se hará y prepararán todo para el 2022. Uñac remarcó que fue una difícil decisión pero fueron "asesorados" por el equipo sanitario para que se diera de baja la 39na edición de la Vuelta.

"Vamos a trabajar para las 4 décadas de la Vuelta, para que vea el mundo que en esta provincia no sólo se piensa sino que se trabaja y se invierte en el deporte", remarcó Uñac. "Nada es más importante que la salud de los sanjuaninos", expresó Chica, de acuerdo a lo publicado por Diario de Cuyo de San Juan.