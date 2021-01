Falleció el padre de Del Potro Deportes 12 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 12 (NA) - El padre del tenista Juan Martín Del Potro, Daniel Horacio, falleció ayer a los 63 años como consecuencia de un paro cardiorespiratorio. Desde hacía un mes el padre de "La Torre" estaba internado en una clínica privada de Buenos Aires, ya que había sido operado del corazón en Tandil. Sin embargo, Daniel Del Potro falleció durante el tiempo del postoperatorio.

El papá del tenista era médico veterinario y también manejaba parte de la carrera comercial y contractual de su hijo, quien llegó a ser número 3 del mundo de la ATP. Del Potro no compite desde junio de 2019, debido a una lesión en la rodilla derecha de la que aún no puede recuperarse.

En alguna ocasión Del Potro señaló que uno de los objetivos que tenía en el largo plazo era volver a jugar de manera profesional, superando sus lesiones de rodilla, porque tenía la intención de que sus padres lo vieran en un torneo en algún lugar del mundo. "Por ahí me quedó pendiente lo de convencer a mis viejos de que se tomen un tiempito y vengan a verme jugar. Nunca me vieron en un torneo, sí en la Copa Davis acá. Es algo que no me deja estar tranquilo, y está para no bajar los brazos. Siento que yo tengo que volver a jugar, y tengo que ir con mi mamá y mi papá, y decirle cuando esté: 'Roger, saludá a mi viejo'. Es algo que me motiva", había dicho en su momento Del Potro.