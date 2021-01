Villa Mitre y Güemes van por el ascenso Deportes 12 de enero de 2021 Redacción Por FEDERAL A

FOTO LA NUEVA BAHIENSES./ Villa Mitre, uno de los finalistas.

La gran final del Federal A tiene sus protagonistas. Güemes de Santiago del Estero enfrentará a Villa Mitre de Bahía Blanca por el ascenso a la Primera Nacional. La final se jugará el domingo 17 de Enero a las 17:10 en el Estadio "Antonio Candini" de Estudiantes de Río Cuarto.

Villa Mitre habia logrado su boleto el domingo en la Zona Sur, mientras que los santiagueños lo hicieron en la vispera por la zona Norte. Solo le bastaba conseguir un punto en Entre Ríos para clasificar a la final, pero el Gaucho -que tiene en sus filas al volante sunchalense Jonatan Lastra- lo ganó por 2 a 0 con goles de David la "Bestia" Romero y Agustín Pölitano.

El otro equipo que llegaba con chances de lograr el grupo era Chaco For Ever, que cayó en su estadio ante Sarmiento de Resistencia por 2 a 0. Gonzalo Cañete, a los 45 minutos del primer tiempo, y Luis Silba, a los 9 del segundo, marcaron los goles para la visita, que finalizó con diez jugadores por la expulsión de Brian Berlo, a los 42 de la etapa inicial, y se quedó con el clásico provincial.

Tras jugarse la última fecha, se determinaron también los cruces de la Primera Fase Eliminatoria. Recordemos que el perdedor de la final Villa Mitre - Güemes se suma en la Segunda Fase Eliminatoria. Las llaves son a partido único y en cancha del mejor posicionado. Si hay empate, se patean penales.

Los cruces de la Primera Fase son: Dep. Maipú vs. Camioneros; Central Norte de Salta vs. Sp. Belgrano de San Francisco; Olimpo de Bahía Blanca vs. Sp. Las Parejas; Chaco For Ever vs. Sansinena (BB); Douglas Haig vs. DEPRO; Juventud de San Luis vs. Dep. Madryn; y Sarmiento de Resistencia vs. Huracán Las Heras de Mendoza.