"El primer gol nos dio confianza y quitó presión" Deportes 12 de enero de 2021 Redacción Por Gustavo Giorgi analizó la victoria lograda por el León sobre Ben Hur en el inicio del campeonato

FOTO NICOLAS SANCHEZ MESURADO./ El DT durante la ronda de prensa del partido del domingo.

Cuando el domingo a la tardecita la tormenta empezaba a disiparse afuera, adentro, en la zona de vestuarios, era todo alegría por el lado de 9 de Julio. El equipo juliense dio el primer paso en su cancha ganando el clásico ante Ben Hur por 2 a 0 y su entrenador Gustavo Giorgi se mostró satisfecho, con mesura, pero manifestando sensaciones del deber cumplido en un partido tan importante.

"Nos habíamos preparado mucho para este partido, y mucho de lo que pensábamos que podía suceder terminó sucediendo. La verdad que la expulsión (de Araya) condicionó demasiado en el primer tiempo, preferimos no tocar nada porque considerábamos que los extremos estaban haciendo un buen trabajo sobre los stoppers de ellos y la idea era tratar de mantenernos, ver hasta donde podían aguantar las piernas y en la medida que pasaba el partido meter algún cambio", explicó en el primer tramo del análisis.

Luego, el DT atalivense se refirió a la variante táctica de retrasar a Maximiliano Zbrun en el campo para cubrir el puesto del zaguero expulsado. "Lo quise sacar un poco de la zona de contacto y fricción (recordando que estaba amonestado), meterlo un poco mas atrás. De todos modos, luego con el cambio de Astrada preferí dejarlo en esa zona porque estaba ordenado y podía ser un riesgo cuando entró Mayenfisch, que es muy movedizo".

En la continuidad de su visión del encuentro, acotó que "el partido pasó un poco por aguantar, no meterse tan atrás, poder jugar transiciones rápidas que era que lo que queríamos. El primer gol nos dio confianza, nos sacó esa presión de arriba de que no nos anoten a poder anotar, y a partir de ahí el equipo encontró un poco mas de calma. Se intentó manejar un poco mas la pelota, mucho no se podía porque enfrente había un gran rival con jugadores de jerarquía, pero fue un buen triunfo y nos debíamos un partido asi. Ahora a dar vuelta la página pensando en lo que se viene".

Para Giorgi, su equipo había sido mejor en el primer tiempo dentro de un contexto de no muchas diferencias. "En el trámite lo teníamos bastante controlado, el penal termina abriendo el partido y le pone dudas a ellos, a nosotros nos sirvió para serenarnos, y luego 10 contra 10 creíamos que podíamos repetir lo del primer tiempo donde para mi éramos un poco mas, con esa situación de Costamagna en el palo, que fue la mas clara. No pudimos, nos terminó metiendo atrás un poco Ben Hur, aunque en una jugada un poco aislada lo pudimos liquidar, pero la diferencia no fue de dos goles".



HORARIO DEFINIDO

9 de Julio visitará a Atlético Carcarañá el sábado a las 19 por la segunda fecha de la Zona 1 en la Región Litoral Sur. Recordemos que el elenco de la Liga Cañadense hace las veces de local en Sport Club de Cañada de Gómez, por refacciones en su estadio.

En su estreno, Carcarañá le ganó 2 a 1 como visitante a ADIUR por lo que se tratará de un duelo de líderes.

En la víspera, 9 de Julio tuvo trabajos regenerativos para los futbolistas que jugaron el domingo, mientras que el resto entrenó en lo físico. Este martes a las 17 la práctica será en el predio de la Escuelita.