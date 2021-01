Soso dejó de ser el DT Deportes 12 de enero de 2021 Redacción Por SAN LORENZO

BUENOS AIRES, 12 (NA) -- Mariano Soso renunció ayer al mediodía a su cargo como entrenador de San Lorenzo, luego de una reunión con el presidente Marcelo Tinelli y los integrantes de la Secretaría técnica del "Ciclón", el décimo equipo que cambió de entrenador durante la Copa "Diego Maradona" de la Liga Profesional.

Así lo confirmaron fuentes dirigenciales del "Ciclón", que detallaron que Soso decidió dar un paso al costado luego de la goleada sufrida ante Banfield por 1 a 4, pese a que todavía tenía un año y medio de contrato.

Más allá de su clasificación a la lucha por el título en la Copa Diego Armando Maradona de la Liga Profesional, la dirigencia entendió que el proceso, que se inició en plena cuarentena obligatoria por la pandemia, llegó a un punto de no retorno, incluso con un vestuario convulsionado con peleas entre los jugadores, el último domingo.

Soso asumió el cargo el pasado 16 de marzo, un día antes de que se inicie la cuarentena obligatoria, por lo que la mitad de su gestión tuvo que ser a través de entrenamientos virtuales y sin competir.

"Prometo un equipo protagónico y dominante, que pueda imponer condiciones independientemente de los escenarios y los oponentes", había anunciado en aquella presentación.

Sin embargo, el equipo azulgrana siguió con la irregularidad que arrastra hace varias temporadas y no consiguió dar pelea hasta el final por el título.

En total, Soso, rosarino de 39 años, dirigió apenas once partidos al "Ciclón", en los que solo perdió tres partidos, todos en la Fase Campeonato, con cuatro triunfos y cuatro empates en el agregado.