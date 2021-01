Quedaron definidos los cruces Deportes 12 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Quilmes venció anoche a Brown de Adrogué por 1 a 0 y se quedó con la Zona B de la Reválida de la Primera Nacional y clasificó a la Etapa Eliminatoria por el segundo ascenso a la Liga Profesional, junto a Instituto de Córdoba, que empató con All Boys 2 a 2.

Ahora, quedaron definidos los 16 equipos que comenzarán, desde el próximo fin de semana, la eliminación directa en playoffs. Quedarán 8 y luego 4. Ahí se sumarán Atlético de Rafaela y Platense. Se armarán los cruces, todo en cancha neutral a eliminación directa, y quedarán tres elencos. Luego se sumará el perdedor de la final que disputarán Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto (juegan el 16 en cancha de Unión de Santa Fe).



LA DEFINICIÓN

El "Cervecero" llegaba a este encuentro tercero, detrás de Almagro y del elenco cordobés, y dependía de otros resultados para poder acceder a la siguiente instancia y así lo logró de la mano de Hernán López, ayudante de campo de Facundo Sava.

En los otros dos encuentros disputados anoche, Almagro quedó afuera de la definición al perder 2 a 0 con Chacarita Juniors, mientras que Gimnasia y Esgrima de Jujuy igualó 2 a 2 con Ramón Santamarina de Tandil.

Con estos resultados las posiciones quedaron así: Quilmes 13 puntos, Instituto y Almagro 12, Gimnasia (Jujuy) 10, Brown (A) y Ramón Santamarina 9, All Boys 7 y Chacarita 5.

Los cruces en la próxima instancia serán así: Defensores de Belgrano vs Instituto; Estudiantes (BA) vs Barracas Central; Agropecuario vs Quilmes y Tigre vs San Martín (SJ). Más: Atlanta vs San Martín Tucumán; Gimnasia Mendoza vs Ferro; Dep. Morón vs Villa Dálmine; Riestra vs Temperley.