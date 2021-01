No se alcanzará la inmunidad de rebaño Internacionales 12 de enero de 2021 Redacción Por El despliegue de las vacunas "toma tiempo", dijo la científica de la OMS, Soumya Swaminathan, en una conferencia de prensa virtual desde Ginebra.

FOTO NA SWAMINATHAN. Señaló que al final "las vacunas van a llegar"

Buenos Aires, 12 (NA) - A pesar de que varios países ya están aplicando las vacunas contra el coronavirus, el mundo no logrará la inmunidad colectiva en 2021, según advirtió ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"No vamos a lograr ningún nivel de inmunidad colectiva en 2021" debido a que el despliegue de las vacunas "toma tiempo", dijo la científica en jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, en una conferencia de prensa virtual desde Ginebra, "Se necesita tiempo para escalar la producción de dosis, no solo en millones, sino que aquí estamos hablando de miles de millones", dijo también, y pidió a la gente que tenga "un poco de paciencia".

Swaminathan señaló que al final "las vacunas van a llegar" y que "van a ir a todos los países", pero recordó que mientras tanto "hay medidas que funcionan". La científica pidió a la gente que siga tomando precauciones como el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de tapabocas para combatir la pandemia, precauciones que serán necesarias durante "al menos el resto de este año".