Ford deja de producir modelos en Brasil y lo haría desde Argentina

Ford se encuentra atravesando un gran cambio de estrategia en la región, con la despedida de hatchbacks y sedanes y apuestas por pick-ups y SUV.

Luego de varias especulaciones, finalmente llegó el anuncio oficial, aunque sorprendió a todos, ya que el óvalo cerrará de inmediato sus fábricas en Brasil (Camaçari, Taubaté y Troller), debido a la capacidad ociosa y bajas ventas. De todos modos, en el país vecino mantendrá sus oficinas centrales de Sudamérica, el Centro de Desarrollo de Productos y el Campo de Pruebas.



SE DESPIDEN

Con muchas incógnitas por delante, Ka y Ecosport se despiden de la oferta de modelos del óvalo (disponibles hasta agotar stock), aunque habrá que ver qué sucede principalmente con el SUV compacto, ya que es uno de los modelos más elegidos de la región y desde hacía meses que la tercera generación se encontraba en desarrollo.

Es más, cuando llegó al mercado por primera vez en 2003, el país encargado y pionero en emprender el esplendoroso camino en este segmento fue justamente Brasil.

En el comunicado oficial, la compañía revela que pondrá el foco en SUVs, pick-ups y vehículos comerciales con mayor conectividad y electrificados, provenientes de Argentina, Uruguay y otros mercados.



PROXIMOS MODELOS

Los próximos modelos en cartera serán la nueva generación de Ranger, producida en nuestro país, el nuevo Transit (producido en Uruguay), Mustang Mach-1 y sorprendió Bronco, ya que por el momento sólo se produce en Estados Unidos, mientras que Bronco Sport comenzó a fabricarse en México.

Hasta ahora había varios rumores sobre la producción de tres SUV en Brasil (uno, el futuro Ecosport), que tranquilamente podrían migrar a otras plantas de la región.

Por otro lado, el óvalo continuará con sus operaciones comerciales (ventas, repuestos, servicios, garantías, entre otros) tanto en el país vecino, como el resto de Sudamérica.

Otro punto a tener en cuenta a partir de ahora será el trabajo conjunto con los sindicatos, con el objetivo de desarrollar un plan equitativo y balanceado a causa del final de la fabricación.



PRESIDENTE DE

FORD SUDAMERICA

“Además de reducir los costos en todos los aspectos del negocio, lanzamos Ranger Storm, Territory y Kuga e introdujimos servicios innovadores para nuestros clientes. Mientras que estos esfuerzos mejoraron los resultados durante los últimos cuatro trimestres, la continuidad de un entorno económico desfavorable y la carga adicional de la pandemia dejaron en claro que era necesario mucho más para crear un futuro sostenible y rentable", reveló Lyle Watters, presidente de Ford Sudamérica y mercados internacionales.

Más allá del cese de fabricación de forma inmediata, algunas piezas continuarán produciéndose por unos meses más. Además, se volvió a dejar en claro, que las operaciones manufactureras de otros países sudamericanos, entre ellos Argentina, no se verán afectadas. Por otro lado, se espera el anuncio de un modelo enchufable para el próximo tiempo (no se sabe si fabricará en la región).

De ahora en adelante en la gama del óvalo, casi todo es una incógnita, aunque habrá que estar atentos a las próximas medidas.



LA NUEVA FORD

MAVERICK

Una de las máximas apuestas de Ford para el próximo tiempo será la presentación de Maverick, la nueva pick-up compacta que promete ser un vehículo muy competitivo y se posicionará por debajo de Ranger.

De todos modos, en diseño tendría líneas muy parecidas a las de la nueva generación de su hermana mayor (Ranger) y la F-150, ya que adoptaría un formato bastante cuadrado, sumado a una parrilla similar y ópticas frontales en formato de C.

Hasta el momento, sólo teníamos imágenes de la carrocería y el interior, pero ahora se filtraron nuevas fotografías en el foro Maverick Truck Club, donde en una de ellas se puede observar una unidad en la línea de montaje mexicana de Hermosillo (lugar de producción). En esta ocasión, las principales miradas se las lleva el frente.

Si bien la camioneta compacta posee una gran cantidad de camuflajes, nada cubre el parte de la zona delantera como la parrilla. La plataforma de este vehículo será monocasco C2, la misma que otros modelos como Focus IV, Kuga o Bronco Sport. Como rivales tendrá a Fiat Toro, Renault Duster Oroch, Volkswagen Tarok, Chevrolet Montana, Hyundai Santa Cruz, entre otras.

Todavía no se sabe las motorizaciones que utilizará, pero se espera que en América del Norte posea impulsores turbo 1.5 y 2.0 turbo, asociado a una transmisión automática de nueve velocidades y tracción integral. Cualquiera de los conjuntos mecánicos podrían repetirse en Sudamérica, pero también podría adoptar el 2.0 aspirado que en la actualidad tiene Ecosport.

En Argentina, el dato positivo será la reducción arancelaria que tendrá al provenir de México (acuerdo automotor), suceso que provocará una mayor competitividad en nuestro mercado. Su lanzamiento se llevaría a cabo este año 2021.



SOLO EN CABINA DOBLE

Poco a poco, algunos detalles sobre la nueva Ford Maverick comienzan a ver la luz. La principal novedad fue la difusión de la carrocería de la camioneta y ahora, según reveló Ford Authority, también hay detalles sobre las configuraciones, ya que al parecer sólo se ofrecerá en cabina doble.

De este modo, seguiría los mismos pasos que Fiat Toro o Renault Duster Oroch, modelos que al menos en nuestro mercado no poseen una opción cabina simple.

Otro detalle a tener en cuenta es el interior de Maverick, ya que se filtró una imagen donde se puede observar parte del habitáculo con diferentes cobertores, aunque la consola central se lleva todas las miradas con una pantalla flotante, las salidas del aire y los controles de la climatización. Por debajo, posee el selector de cambios en forma de perilla como actualmente posee Mondeo, Kuga, entre otros.

El volante no tiene diferencias con otros modelos de la marca y el instrumental no se puede observar con claridad, pero se destaca la presencia analógica (probablemente 100 por ciento digital con simulación de agujas).

Al menos en México, el lanzamiento se llevaría a cabo a mediados de 2021 y a la Argentina podría llegar hacia fines del año próximo como modelo 2022. (Fuente: Parabrisas - Perfil).