Se coordinan acciones en el marco del nuevo esquema de circulación provincial Locales 12 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO INFORMACION PUBLICA REUNION. El Ministerio de Seguridad, con fuerzas locales y federales, intendentes y fiscales.

En el marco del nuevo esquema de circulación, tras la adhesión del gobierno de Santa Fe al decreto de la Nación que rige en toda la provincia desde la 00:00 de este lunes 11 de enero, referentes del Ministerio de Seguridad se reunieron con representantes de los municipios de Rosario y Santa Fe, fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y autoridades de fuerzas de seguridad locales y federales para coordinar procedimientos y acciones de prevención a fin de controlar el cumplimiento de la normativa.

Al respecto, el subsecretario de Prevención y Control Urbano de la provincia, Alberto Mongia, explicó que "vamos a trabajar con municipios y comunas, especialmente en la responsabilidad social para la aplicación del decreto, pero también vamos a incrementar los controles preventivos y los patrullajes permanentes, pregonando el sentido común de las personas, porque ninguno querrá que le afecte el bolsillo o tener un proceso penal".

Y agregó: "Apuntamos a que se entiendan las responsabilidades individuales y grupales, desde los organizadores a los concurrentes a los eventos, porque vamos a aplicar la ley en todo su sentido, pero queremos que la sociedad entienda que debemos cuidarnos entre todos para frenar los contagios".

Presente en el encuentro, el intendente Pablo Javkin, de Rosario, explicó que "la coordinación entre todos los niveles del Estado y la colaboración de los fiscales va a servir para aplicar las restricciones y poder realizar los controles en el marco de los decretos nacionales y provinciales. Hay que entender que no solo hay que tener presencia en el lugar, sino también ejercer una tarea investigativa previa para evitar la organización de fiestas clandestinas o reuniones con gran concentración de personas".

En el caso de la ciudad de Santa Fe, el coordinador Facundo Bustos, de la cartera de Seguridad, indicó que "planeamos una serie de acciones conjuntas con el municipio para materializar el cumplimiento del decreto. En este sentido vamos a realizar controles vehiculares en los horarios que determina la norma, para solicitar los permisos correspondientes de circulación y evitar las aglomeraciones en espacios públicos".

Y agregó: "Desde el gobierno provincial queremos frenar el virus y respetar la actividad económica, por eso al plantear estos horarios creemos que no vamos a perjudicar, sobre todo, al sector gastronómico, pero vamos a profundizar los controles con retención de vehículos, multas económicas y la intervención del MPA para implementar procesos penales".

Por su parte, la secretaria de Control del municipio capital, Virginia Coudanes, y la jefa de la Unidad Regional I, Marcela Muñoz, insistieron en la necesidad de realizar las denuncias correspondientes ante la sospecha o conocimiento de fiestas clandestinas, a fin de concurrir a los lugares y poder desactivarlas.



LAS SANCIONES

Finalmente, el fiscal Luis Schiapa Pietra dijo que "estamos trabajando sobre varias investigaciones por organizaciones de fiestas clandestinas y eventos masivos, y seguiremos trabajando en el secuestro de vehículos, detención o aprehensión de los organizadores. Y, si hay posibilidad, secuestrar la recaudación o instrumentos para realizar este tipo de fiestas".

Y concluyó: "Nuestra intención es ir con todo lo que implica la ley en cuanto a los organizadores o realizadores. Obviamente que las sanciones no van a ser las mismas para los organizadores que para los concurrentes, pero nuestra idea es aplicar sanciones a todos a fin de concientizar a toda la población".



SOBRE MEDIDAS

Los funcionarios de los Ministerios de Seguridad y Salud diagramaron controles conjuntos con intendentes y presidentes comunales a fin de generar medidas que pregonen un mayor compromiso y responsabilidad en toda la sociedad.

En tanto que el trabajo conjunto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación permitirá planificar la realización de tareas de investigación previas para poder rastrear con tiempo organizaciones de eventos o fiestas.