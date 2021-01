Quirófano Móvil: se realizaron más de 30.000 castraciones en diez años Locales 12 de enero de 2021 Redacción Por "En estos 10 años fue una tarea ardua superar las 30.000 castraciones para brindar un servicio a la comunidad. No solamente hacemos castraciones sino que se aborda todo el aspecto sanitario con la vacunación antirrábica y el antiparasitario, que son fundamentales", sostuvo Cristian Neder, director de Zoonosis y veterinario del Quirófano Móvil

FOTOS COMUNICACION SOCIAL ANIVERSARIO. El intendente Luis Castellano con los funcionarios y personal del Quirófano Móvil. CASTRACION. Se llevaron a cabo más de 30.000 por parte de los profesionales y colaboradores.

"Un enorme agradecimiento al equipo que trabaja en el Quirófano y en el Refugio de Animales. Para nosotros es muy importante este día en el que el servicio cumple una década. Ninguna política es posible si no hay un buen grupo humano detrás", señaló Miryam Villafañe, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Ayer, el Quirófano Móvil Municipal cumplió 10 años de trabajo sistemático y sostenido en todos los barrios de Rafaela. Al tratarse de una fecha especial para esta política de salud pública, el intendente Luis Castellano; la secretaria Myriam Villafañe; y el subsecretario de Salud, Martín Racca; se acercaron para felicitar a todo su equipo de trabajo. También estuvo presente el presidente vecinal del Barrio Belgrano, Germán Güenzi.

El dispositivo se encuentra en el sector, específicamente en avenida Providenti 685. Allí, el director de Zoonosis y veterinario del Quirófano, Cristian Neder, contó que el plantel se compone de cuatro profesionales y un grupo de ayudantes "que saben cómo se hace el trabajo".

"En estos 10 años fue una tarea ardua superar las 30.000 castraciones para brindar un servicio a la comunidad. No solamente hacemos castraciones sino que se aborda todo el aspecto sanitario con la vacunación antirrábica y el antiparasitario, que son fundamentales", explicó.

En los inicios, "la gente solo se acercaba con perras. De a poco fue entendiendo cómo era la problemática y que además de castrar a la hembra también es importante operarlo al macho. Hoy en día se castran a la par caninos y felinos, tanto machos como hembras. Hubo trabajo cultural para modificar el paradigma que tenemos sobre nuestros animales".

El responsable del Quirófano hizo hincapié en la tenencia responsable de animales: "La problemática de los perros en la calle no se termina con la castración, porque el perro castrado, si el dueño se lo permite, continúa saliendo a la calle y rompe bolsas de residuos, genera accidentes de tránsito o mordeduras".

Entonces "es muy importante que hagamos la autocrítica y si lo sacamos a la calle sea bajo nuestra supervisión, con correa y collar, porque para terminar con cualquier problemática, la clave es la tenencia responsable".

Al tomar la palabra, la secretaria de Desarrollo Humano dijo que "es un día muy importante para nuestra gestión porque cumple 10 años una política pública que se viene brindando a los vecinos y vecinas de Rafaela. Llegar a más de 30.000 castraciones fue un proceso que requirió tiempo, inversión en salud y una decisión de sostener el trabajo y profundizarlo para llegar a todos los barrios".

En el último año, "debimos modificar la estrategia territorial a raíz de la pandemia. Solo al principio se detuvo el servicio, pero después pudimos reacomodarlo y, más allá de que el Quirófano no iba a los barrios, hemos encontrado los lugares para realizar las castraciones".

"Para festejar esta década estamos nuevamente en el territorio y retomamos la atención cuando las condiciones estuvieron dadas. Contar con 30 castraciones diarias es fundamental para continuar abordando la salud animal y de nuestra comunidad", agregó la funcionaria.

Asimismo, volvió a mencionar "la tenencia responsable que implica un correcto cuidado del animal como por ejemplo la vacunación, la desparasitación y el mantenerlo dentro de nuestro domicilio para evitar que muerda a las personas, genere accidentes o rompa bolsas de basura".

A su turno, Germán Güenzi manifestó que "esta semana tenemos el Quirófano en barrio Belgrano. Cuando el municipio comunica que va a estar, nosotros lo complementamos en los grupos de WhatsApp que tenemos con los vecinos. Es un sector que usa mucho el servicio y la gente está concientizada de tener al animal en su casa. La atención siempre es bien recibida, porque es muy buena y gratuita".