¿Quién se ocupa de los temas que preocupan? Notas de Opinión 12 de enero de 2021 Redacción Por Seis de cada diez niños son pobres, no tienen vivienda digna, no comen cuatro veces por día, no alcanzan el desarrollo cognitivo ideal y a duras penas tienen acceso a la educación.

Por Jorge Luis Pizarro (*)



Más allá de las opiniones, a favor y en contra del aborto, el tema estuvo en la agenda del Gobierno y del Parlamento, y el proyecto en poco tiempo, se transformó en ley.

Es curioso, que la misma dedicación y resultados no aparezcan en otros temas, vinculados a los sectores más vulnerables y en riesgo de la sociedad. Seis de cada diez niños son pobres, no tienen vivienda digna, no comen cuatro veces por día, no alcanzan el desarrollo cognitivo ideal y a duras penas tienen acceso a la educación. Existe un Consejo contra el Hambre, otro Consejo para temas económicos y sociales, pero las ideas y las soluciones no aparecen.

Con la inseguridad pasa lo mismo. La semana pasada, delincuentes ingresaron al domicilio de la familia Jurado en Tucumán y se llevaron gran parte de los 33.000 dólares que habían juntado para el tratamiento de Victoria, la hija de 8 años, que por una atrofia del nervio óptico perdió la visión.

Ocurrió algo similar en la casa de la abuela Sara, que tiene 93 años y vive en Bernal, en el Gran Buenos Aires, la golpearon en la nuca, en la cabeza, en el abdomen, en las piernas e intentaron asfixiarla con guantes, la arrastraron por el piso, la ataron con cables y hasta amenazaron con amputarle los dedos, para robarle un poco de dinero.

Sobre este tema, las ideas y las soluciones tampoco aparecen. La funcionaria Victoria Donda tenía como empleada doméstica desde el año 2016 a Arminda Banda Oxa, a quien le pagaba $5.000 por mes hasta enero del 2021. Durante los cuatro años le pagó el mismo dinero. La funcionaria fue denunciada, porque le habría ofrecido a la empleada, a cambio de su renuncia, planes o contrataciones en el INADI.

La jefa del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, fue denunciada por el delito de defraudación contra la Administración Pública en grado de tentativa. Varios sectores políticos pidieron la renuncia o el desplazamiento de Donda, pero nada sucedió.

Para este tipo de desprolijidades, que involucran a servidores públicos, tampoco las ideas y las soluciones aparecen. Según la medición de la Asociación de Consumidores Libres, los precios de los juguetes para Reyes, aumentaron entre el 2020 y el 2021, el 69.91%, mientras que la Canasta Básica de Alimentos, en diciembre del 2020, se incrementó un 6.5%.

En otro orden, ante la falta de operaciones, el mercado inmobiliario registra una caída en los valores de cotización en dólares entre el 6 y el 14%, según la Universidad de San Andrés.

Por su parte el Foro de Convergencia Empresarial, que agrupa a más de 40 entidades del sector privado, cuestionó duramente las decisiones del Gobierno en materia de precios, agro, salud, telecomunicaciones y energía, señalando que la intervención del Estado, en actividades privadas, tomando decisiones iguales a las del pasado, y que tuvieron efectos adversos, afecta el crecimiento y la inversión, que ya están en los mínimos históricos.

Para este rubro, tampoco aparecen ideas ni soluciones. Si los argentinos fuimos capaces de aportar a la historia del mundo descubrimientos trascendentes que perduran en el tiempo, ¿cuáles creen ustedes que son las dificultades para que no podamos resolver los mismos problemas de siempre?



(*) Periodista de Radio Rivadavia.