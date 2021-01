Duro comunicado de Juntos por el Cambio Nacionales 12 de enero de 2021 Redacción Por La oposición aseguró que las clases deben comenzar el 17 de febrero y rechazó cualquier indulto a exfuncionarios kirchneristas.

FOTO TWITTER ELISA CARRIO JUNTOS POR EL CAMBIO. Educación, justicia y el conflicto con el campo fueron los ejes de la reunión.

Buenos Aires, 12 (NA) - La coalición opositora de Juntos por el Cambio exigió al Gobierno Nacional que el ciclo lectivo de 2021 comience "el 17 de febrero", en tanto que pidió más "certezas" respecto al proceso de vacunación que ya empezó en la Argentina y rechazó cualquier intento de indulto a ex funcionarios kirchneristas.

"¡La educación es prioridad! El ciclo lectivo debe comenzar el 17 de febrero en todo el país. Es la propuesta de JXC. Asimismo, necesitamos certezas sobre el plan de vacunación. Hoy la única realidad es la total incertidumbre: nosotros aún no sabemos qué vacunas estarán disponibles, ni cuántas ni cuándo", expresaron las autoridades de Juntos por el Cambio en un comunicado. En tanto, remarcaron que la coalición "se opondrá férreamente a cualquier tipo de amnistía e indulto de los presos por corrupción" y llamó al Gobierno a "dejar actuar a la Justicia y acatar sus decisiones". "Quienes cometieron delitos y actos de corrupción, deben cumplir su condena", manifestaron. Por último, se refirieron al conflicto con el campo, al que consideraron "injustificado". "Cerrar las exportaciones es volver a repetir el pasado. Ya sabemos lo que significa: discrecionalidad, arbitrariedad y pérdida de inversiones y empleo para los argentinos", señalaron, en tanto que pidieron "la apertura de las exportaciones de maíz y que no se cambien las reglas de juego para quienes producen".