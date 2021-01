Boudou acude a la Corte Interamericana de DDHH Nacionales 12 de enero de 2021 Redacción Por La abogada Graciana Peñafort adelantó que ya están trabajando en la presentación ante ese tribunal internacional.

FOTO ARCHIVO AMADO BOUDOU. Fue condenado por el caso Ciccone

Buenos Aires, 12 (NA) - Tras la solicitada que firmaron ex presidentes lationamericanos y referentes de la política, el sindicalismo y la Justicia, en reclamo por la "libertad" de Amado Boudou, la abogada del ex vicepresidente, Graciana Peñafort, anticipó que llevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que revise la condena.

La letrada adelantó que "ya están trabajando en la presentación" ante ese tribunal internacional y que "antes de que termine la feria" (judicial de enero) apelará el fallo del juez de ejecución penal Daniel Obligado que revocó el arresto domiciliario de Boudou y dispuso su regreso a la cárcel.

La solicitada contó con las firmas de casi 5.000 personalidades, entre ellas las de los ex presidentes Luiz Ignácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Enesto Samper (Colombia, también exsecretario general de Unasur), Fernando Lugo (Paraguay), Rafael Correa (Ecuador) y Manuel Zelaya (Honduras).

En el escrito arremetieron contra "los medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del Poder Judicial" por "generar una estrategia común que envenena la atmósfera política", y que se asocia a prácticas de "lawfare" para perseguir judicialmente a dirigentes políticos de determinadas fuerzas políticas.

Peñafort señaló a "(Pablo) Bertuzzi", uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal 4, que fue quien dictó la sentencia de condena contra Boudou, de estar "negociando con el Poder Judicial su llegada a la Cámara Federal sin concurso" mientras se sustanciaba el juicio oral.

"La sentencia de condena ha omitido respetar el debido proceso. Por eso vamos a solicitar en la Corte Interamericana que la revise, porque el respeto al debido proceso es una garantía de los derechos humanos", subrayó la abogada sobre la apelación en curso.