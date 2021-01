"Que cada intendente tome sus decisiones" Nacionales 12 de enero de 2021 Redacción Por MATIAS LAMMENS

Buenos Aires, 12 (NA) - El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, consideró correcto que cada intendente tome sus propias decisiones respecto a las restricciones contra el coronavirus debido a que la situación epidemiológica "no es la misma en todo el país" y aclaró que no está prevista la vuelta del público a los partidos de fútbol.

"Está bien que cada intendente tome sus decisiones.

No es la misma la situación epidemiológica en todo el país", sostuvo Lammens en declaraciones radiales. El funcionario remarcó: "Estamos muy convencidos de que no haya restricciones a la temporada de verano".

También sostuvo que el Gobierno tiene "como norma la no exigencia del PCR para el ingreso a las provincias" y manifestó que "el turismo va a ser el gran protagonista de la recuperación argentina". "Estamos lejos de volver al fútbol con público", advirtió respecto a su manejo de la cartera de Deportes.