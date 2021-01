Estudiantes Río Cuarto irá por el primer ascenso Deportes 11 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Estudiantes de Río Cuarto goleó ayer 4 a 0 a Agropecuario, terminó como líder de la Zona A de la Primera Nacional y se aseguró un lugar en la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

El elenco cordobés llegó a los 13 puntos, igual que Platense, el otro puntero del grupo, que hizo su trabajo y le ganó 2 a 1 a Temperley en Vicente López, pero la diferencia de gol terminó inclinando la balanza para el lado de Estudiantes.

Los cuatro goles convertidos por el elenco de Río Cuarto - obra de Gonzalo Maffini, Víctor Beraldi, Yair Arismendi y Bruno Sepúlveda- le permitieron terminar con +6, mientras que el "Calamar" concluyó con +4.

El elenco dirigido por Juan Manuel Llop había sacado dos goles de diferencia en Vicente López gracias a los tantos de Mauro Bogado y Matías Tissera en el primer tiempo, pero un penal de Ariel Cólzera promediando el complemento le permitió descontar a Temperley, complicando las aspiraciones de Platense.



Resultados: Campeonato: Zona A: Estudiantes RC 4 - Agropecuario 0, Ferro 1 - Estudiantes BA 2, Platense 2 - Temperley 1, Morón 1 - Atlanta 2. Zona B: San Martín T 2 - Gimnasia Mza. 2, Villa Dálmine 1 - Def. de Belgrano 2, Atlético Rafaela 0 - Sarmiento 0, Tigre 1 - Riestra 2. Reválida: Zona A: Barracas 0 - Chicago 1, Brown PM 0 - San Martín SJ 1, Belgrano 2 - Alvarado 2, Ind. Rivadavia 0 - Mitre 1. Zona B: Hoy: 21.10hs Almagro vs Chacarita, All Boys vs Instituto, Quilmes vs Brown A, Gimnasia J vs Santamarina.