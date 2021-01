La “Crema” empató con Sarmiento y se quedó sin el boleto para la primera final Deportes 11 de enero de 2021 Por Martin Ferrero El 0 a 0 clasificó a la definición por el primer ascenso al elenco de Junín, que jugará ante Estudiantes de Río Cuarto (ganador de la zona A). Atlético terminó segundo en la zona B y accede a las instancias decisivas de la etapa de playoffs, donde peleará por el segundo lugar en la Liga Profesional.

FOTO M. LIOTTA EL LAMENTO FINAL. Los jugadores de Atlético no lo pueden creer. Sarmiento festeja el pase a la final por el primer ascenso. FOTO M. LIOTTA DISPUTA. Enzo Copetti pelea por el balón ante su rival.

Este Atlético, el del segundo tiempo, es el Atlético que le devolvió la ilusión a sus hinchas. El que dio pelea aun cuando ni el más optimista de sus seguidores lo hubiera imaginado. En estas siete fechas que jugó en la zona Campeonato B dio todo, no se guardó nada. Fue protagonista hasta el final. Con muchos pibes, algunos haciendo sus primeros pasos en la divisional, con un plantel corto, a tal punto que ayer Piñero jugó con un esguince de tobillo. Llegó a la última fecha con la posibilidad de ganar y meterse en la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. No le alcanzó. ¿O no le dio para más? Puede ser. Sarmiento, sabiendo que con el empate le bastaba, vino al Monumental a hacer su negocio y se llevó el premio mayor.



Ahora, los de Junín jugarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional ante Estudiantes de Río Cuarto, ganador de la zona A, mientras que la “Crema” que terminó segundo en su grupo aún tendrá una chance más de pelear por ese lugar en primera, ingresando en la cuarta etapa eliminatoria.



El primer tiempo le costó a Atlético. Le costó esa salida a escena. El nerviosismo de jugar tal definición jugó una mala pasada a varios. Con el correr de los minutos lo fue asimilando. Se soltó y la cosa mejoró. En el cierre de los primeros 45, y todo el complemento, mostró lo mejorcito. Y hasta mereció algún gol. El ingreso de Portillo por Soloa le hizo bien al equipo. La llave para abrir el marcador estaba por los costados, así lo entendió el entrenador Walter Otta y Atlético hizo todo lo posible como para quebrar el cero. Generó unas cuantas en los pies de Copetti, Martino, Portillo y un cabezazo de Piñero que se fue por arriba. Dos jugadas dudosas con faltas a Bieler dentro del área que el árbitro Baliño no sancionó y todo Atlético protesto. No pudo, no hubo forma. Hasta incluso tuvo que aparecer Sara, en una intervención formidable para evitar la caída de su arco, cuando se el equipo se jugaba el todo por el todo.



A la Crema se le escapó la primera chance de jugar una finalísima por el ascenso pero la posibilidad de seguir soñando sigue estando. Atlético terminó segundo en su zona y clasificó a las instancias finales de la Etapa Eliminatoria. Ayer, en barrio Alberdi, recibió otro golpe, pero aún hay esperanzas.



Las formaciones y datos del partido:



Atlético de Rafaela: 1-Guillermo Sara; 4-Lucas Blondel, 2-Stéfano Brundo, 6-Fernando Piñero y 3-Ángelo Martino; 7-Guillermo Funes (18-German Lesman), 5-Emiliano Romero (cap.), 8-Facundo Soloa (46m 14-Ayrton Portillo) y 10-Matías Valdivia (67m 15-Rodrigo Castro) 11-Enzo Copetti y 9-Claudio Bieler. Suplentes: 12-Nahuel Pezzini, 13-Lucas Samaniego, 16-Diego Meza 17-Alex Luna. DT: Walter Otta.



Sarmiento de Junín: 1-Manuel Vicentini; 4-Martín García, 6-Braian Salvareschi, 2-Federico Mancineli y 3-Facundo Castet; 7-Gabriel Graciani, 5-Federico Vismara, 10-Sergio Quiroga (79m 14-Yamil Garnier) y 8-Claudio Pombo (61m 15-Fabio Vázquez); 11-Benjamín Borasi (55m 16-Maximiliano Fornari) y 9-Mauro Albertengo (79m 18-Juan Cruz Franzoni). Suplentes: 12-Facundo Daffonchio, 13-Francisco Oliver y 17-Guido Vadalá. DT: Mario Sciaqua.



Goles: no hubo.

Amarillas: Matías Valdivia (AR); Sergio Quiroga, Federico Vismara (S).



Estadio: Monumental.

Árbitro: Jorge Baliño.

Asistentes: Diego Verlotta y Pablo Gualtieri.

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivero.