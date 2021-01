Fue del León, porque quiso más Deportes 11 de enero de 2021 Redacción Por 9 de Julio le ganó a Ben Hur 2 a 0 en el inicio del Regional Amateur. Noriega, de penal, y Nahuel Vera, ambos en el segundo tiempo, anotaron los goles.

(Por Darío Gutiérrez).- Después de casi 10 meses volvió el Regional Amateur con el infaltable clásico inicial entre 9 de Julio y Ben Hur. Y fue el León el que hizo mejor las cosas y se llevó un buen triunfo en el Germán Soltermam (sin público, sólo dirigentes y allegados), con goles de Noriega, de penal, y de Vera.

En líneas generales, nos encontramos con un partido como lo preveíamos, bastante parejo pero con momentos de quiebre marcados, de los cuales salió mejor parado el elenco de Gustavo Giorgi. Uno de ellos fue cuando se quedó con un hombre menos por la correcta expulsión de Araya llegando muy a destiempo sobre Sola, donde el retraso de Maximiliano Zbrun a la defensa hizo que no resintiera su estructura defensiva. El otro fue cuando tuvo el penal en una buena aparición de Costamagna sobre la derecha generando la mano de Martín Zbrun, y capitalizándolo con una precisa ejecución de Noriega. Además, instantes después equiparó la cantidad de futbolistas porque el propio lateral izquierdo benhurense se fue expulsado por doble amonestación.

En el primer tiempo se vio muy poco en cuanto a generación de juego. El intenso calor y el prolongado parate seguramente tuvieron que ver. De entrada Nuñez adelantó mucho la pelota en una contra cuando se iba solo y Cordero se anticipó para controlar.

Luego de una presión que duró 10 minutos del local, tratando de posicionarse en campo rival, con ucha movilidad de Schonfeld, pero pocos socios con quien conectarse, el partido se hizo trabado y con pocos espacios, aunque a veces el León quedaba mal parado en retroceso y por eso tuvo las amonestaciones de Pela Zbrun y Sánchez. A priori, fue un aviso de lo que sería la roja para Araya, haciéndole un foul lejos de su zona a Sola para cortar una contra.

Sin embargo, la primera chance neta fue para el "9" cuando Schonfeld buscó por el medio a Costamagna, que tras un control remató y su disparo dio el palo izquierdo de Astrada. Antes del final del primer tiempo, Nuñez apareció solo para conectar de cabeza tras centro de Acosta, pero Cordero respondió sin problemas.

En la parte complementaria, cuando se pensaba que BH trataría de forzar el trámite a partir del hombre de más, nos encontramos con una mayor actitud del equipo de Giorgi. Prueba de ello fue que Trullet apenas unos minutos de reiniciado el juego ya mandó a cancha a Ochoa y Matías Zbrun por por Bustamante y Nuñez, junto a Besaccia por el lesionado Sola.

Llegaría el momento 10', cuando apareció la jugada de izquierda a derecha para Costamagna, que generó la mano de Martín Zbrun, y la consiguiente impecable ejecución de Noriega. Si empezaba a cambiar decididamente la responsabilidad de uno y otro, mucho más cuando tras cartón se fue a los vestuarios el defensor benhurense.

Pero a decir verdad, la respuesta de Ben Hur fue muy pobre. Tanto en lo futbolístico como en lo anímico. Salvo algunos centros buscando a Matías Zbrun, algún amague de Ochoa que -en el rato que estuvo en cancha dio la sensación que no está como hace un año- complicó y algo de movilidad en Mayenfisch (entró por Acosta, que nunca demostró ser un conductor), el fondo juliense y Cordero no tuvieron complicaciones. Es más, lo poco saliente del Lobo hay que buscarlo atrás, en el capitán Miguel Yuste que siempre estuvo firme.

En la defensa rojiblanca lucieron en nivel parejo Martínez, Pela Zbrun y Maciel, pero donde estuvo un escalón arriba Osvaldo Arroyo (uno de los buenos ejecutores de la pelota parada) que de principio a fin controló su lateral y además fue con criterio al ataque. De sus pies nació el segundo gol, generando el corner, donde luego Casado hizo una gran jugada contra la raya y metió el centro para el certero cabezazo de Vera que sentenció el pleito.

Buen triunfo del León, sin objeciones. Para BH se viene un cambio de página necesario.