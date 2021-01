Suspendieron dos funciones por problemas de salud de Raúl Lavié Información General 11 de enero de 2021 Redacción Por “Tuvimos que bajarnos del escenario porque Raúl Lavié está con cistitis –una infección urinaria– y no puede presentarse en este estado”, agregaron en exclusiva a Teleshow. Y aclararon que, de todas maneras, el actor no presenta mayores complicaciones.

FOTO G.GAVOTTI// RAÚL LAVIÉ. En una escena de la obra teatral.

En un principio se habló de un caso de COVID-19, pero luego se supo que la razón fue otra. La obra Un estreno o un velorio, que se presenta jueves, viernes y sábado en el Teatro Broadway a las 21 horas tuvo que suspenderse y, en un principio, las razones fueron confusas. Porque si bien es cierto que el espectáculo de Flavio Mendoza que engalana la calle Corrientes estuvo manchado por un caso de coronavirus, no fue ese el por qué de la suspensión.

"Tuvimos un caso, pero por suerte nadie más se contagió y logramos aislar al actor", aclararon desde la producción de la obra en relación al resultado positivo de Franco Rau.

Escrita por Marcos Carnevale, dirigida por Mendoza y con le coacheo actoral de Nicolás Scarpino, la obra tiene sobre el escenario además de Lavié a Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa, Patricio Arellano, Franco Rau, Melina Sol Greco, Sol Bardi, Leonardo Luizaga, además del mismo Flavio y de Scarpino. Con Facundo Mazzei, ofrece números musicales y de acrobacias, que recuerdan a Stravaganza. Pero en tono de comedia, cuenta la historia de un estreno en el que Nicky Baker (interpretada por Flavio) hace el rol de una gran vedette en una revista que produce un empresario (Raúl), que es su pareja y además el ex marido de Vilma Luxor (Barbieri), quién para impedir el debut simulará su propia muerte.

“Está bien de salud, pero muy triste. Se encuentra transitando una infección urinaria. Es muy doloroso. Tiene que hacer reposo y tomar antibióticos. Es un verdadero bajón que no pueda hacer la función”, le contó Laura, la esposa de Lavié, a este portal. Y agradeció la preocupación por la salud del actor. “Dejar un teatro sin espectadores no es nada fácil. El Negro jamás faltó a una función… Ni el día más triste de su vida… Ni cuando murió su hijo”, apuntó la mujer que cuida al artista para que pronto pueda volver a los escenarios. Lo dijo en referencia al fallecimiento de Leo Satragno, el hijo mayor que tuvo con Pinky, quien murió a los 54 años como consecuencia de un cáncer en el intestino, en enero del 2019.

Y en este sentido, dio más detalles. “Cuando hacia El hombre de la mancha y peleaba contra los molinos de viento, se desgarró el brazo derecho. Para seguir arriba del escenario, empezó a hacerlo con el brazo izquierdo y también se desgarró. Con Zorba, el griego pasó lo mismo. Se desgarró el tobillo y parte del pie, pero siguió con la función. Raúl nunca suspende, por eso es un bajón que ahora el cuerpo no le permita hacerla ”, agregó. “Si mañana se siente mejor, la hará. Sino, lo reemplazaría Patricio Arellano, que ya está ensayando”, precisó.

Recordemos que Flavio Mendoza fue uno de los principales impulsores de la vuelta de los actores y bailarines a los teatros argentinos tras la extensa pausa por el aislamiento social obligatorio. Tras el estreno de mediados de noviembre, después de ocho meses sin actividad, el coreógrafo había asegurado: “Siento mucha emoción, esta pareciera que es la primera vez que hago una obra de teatro. Acá hay 1500 localidades, pero se pasó al 30%, la capacidad ahora es para 300 personas. Estamos todo el tiempo corrigiendo el protocolo para que sea seguro venir al teatro. Estamos con muchas ilusiones y con ganas de que todo salga bien para que esto sea un ejemplo para el teatro en el mundo. Creo que no hay un teatro tan preparado como el Broadway, acá, en Argentina”. Ahora sólo habrá que esperar a que Raúl se recupere para que el elenco titular pueda volver a escena como se merece.