Menores que en 2019 pero con buen ánimo en los comercios Locales 11 de enero de 2021 Redacción Por Si bien el movimiento que se vio en la ciudad durante los últimos días del año pasado, parecía insinuar una reactivación en el consumo. La realidad de los números indica al igual que lo informó CAME a nivel nacional, una caída en las ventas de navidad con respecto al 2019.

Siempre se dice que es bueno poder mirar en perspectiva, a la hora de elaborar un buen análisis; eso es lo que de algún modo ha hecho el sector comercial en la ciudad, al evaluar como positivas las ventas navideñas más allá del indicador que muestra que en comparación al 2019 han sido menores. Sucede que en un año pandémico como lo ha sido el 2020, con muchos meses en los que la mayoría de los comercios permanecieron cerrados, todo parece mirarse como positivo.

La coordinadora de Paseo del Centro, Florencia Muriel señala al respecto: “estamos muy contentos a pesar de que fue un año difícil y muy complicado para varios. Diciembre tuvo una buena respuesta, se notó movimiento, la gente estaba animada, los comerciantes también. Teníamos expectativas altas dentro de lo que fue ese año tan particular con esta pandemia y la verdad es que las cumplimos; si bien no logramos los números que uno quisiera, ni siquiera igualar a los del año anterior, es decir, las ventas, sabemos que fueron menores, pero cuando uno lo compara con los meses que estuvimos cerrados o cuando recién comenzamos a tener actividad, la verdad es que en ese sentido a uno le hace click y no dimos cuenta que fue un mes importante”.

Respecto al comportamiento de los consumidores y de los comerciantes en relación a la aplicación de los protocolos, la dirigente del CCIRR, manifestó que “acá en Rafaela se respeta mucho, la gente ya lo tiene incorporado, esperaban con calma y como tiene que ser cada vez que ingresaban a un local si no veían enseguida alcohol o sanitizante te preguntaban a dónde estaba, incluso mucha gente ya trae su botellita de sanitizante o alcohol en gel. Nosotros estábamos con el tema de los sorteos, en donde había que rellenar cupones y era algo que nos preocupaba mucho, pero la mayoría de los locales también dejó la urna, lapiceras y alguna alcohol en spray como para que la gente pueda sanitizar todo y mantener las medidas de higiene y desinfección. esto también es algo a valorar, porque es una manera de seguir cuidándonos entre todos”, afirmó Muriel.



PROPUESTAS PARA UN

VERANO DISTINTO

Acerca de las proyecciones que el sector comercial tiene en función del buen resultado obtenido con la realización de Paseo Navideño, no se descarta repetir una propuesta similar: “La verdad es que esa movida, si bien no dio ventas, no grandes ventas quizás como un outlet, es algo que alegró mucho a los ciudadanos, donde se pudo disfrutar del centro de una manera distinta, y por supuesto que ya estamos pensando en poder seguir con este tipo de movida, sobre todo ahora que estamos en verano y que sabemos que mucha gente no va a viajar”, explicó la coordinadora de Paseo del Centro.