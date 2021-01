Castellano: “Rafaela avanza con obras” Locales 11 de enero de 2021 Redacción Por El Intendente y la Secretaria de Obras y Servicios Públicos recorrieron la rotonda de Yrigoyen, Estanislao del Campo, Fader y Williner. Agradecieron los fondos aportados por el gobernador Omar Perotti y destacaron el respaldo que recibió el proyecto de todas las instituciones del sector.

FOTO COMUNICACION SOCIAL INSPECCIONES. El intendente, junto a la secretaria Bárbara Chivallero, observaron los avances de los trabajos de la nueva rotonda en el sector sur de la ciudad.

“Rafaela avanza con obras y debemos agradecerle al gobernador Omar Perotti porque esta se pudo concretar a partir de una inversión que realizó Vialidad Provincial”, declaró el intendente Luis Castellano en la recorrida por el sector de la rotonda de bulevar Hipólito Yrigoyen, Estanislao del Campo, Fader y Williner. El mandatario local asistió acompañado de la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero,

“Estamos en un lugar donde tuvimos muchos accidentes porque el tránsito no fluía, especialmente en los horarios pico por la afluencia de chicos y chicas en las instituciones del sector. Hoy la obra está en marcha y nos acercamos para verificar cómo avanza”, contó.

El proyecto incluye el ensanche de calle Fader, iluminación LED en el espacio central y la adecuación de las luminarias existentes en las arterias que confluyen. Sobre la transformación que se produjo en el lugar a partir de la obra, Castellano evaluó: “Observamos que se logró agilizar la circulación de los vehículos que era nuestro principal objetivo. El sector va a ganar en seguridad, transitabilidad y en calidad de vida. No nos olvidemos que aquí acuden todas las tardes una importante cantidad de personas que viene a caminar, andar en bicicleta y hacer ejercicio, que convive con el tránsito vehicular y a eso debemos darle protección”.



RESPALDO INSTITUCIONAL

Por otro lado, destacó que “recibimos un gran acompañamiento de todas las instituciones del barrio que agradezco y estimo mucho. Hay escuelas, clubes y vecinales que han pedido el proyecto porque es un reclamo que vienen haciendo hace tiempo e impulsaron para que podamos llegar a esta solución”. Finalmente, enfatizó que “ganamos un nuevo espacio que va a acompañar el crecimiento de Rafaela. A través de la obra pública se evidencia nuestro plan de desarrollo urbano, a la vez que se dinamiza la economía y la producción para la creación de fuentes de trabajo para nuestra gente”.



DESARROLLO Y TRANSFORMACION

A su turno, la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, agradeció “el aporte del gobernador Omar Perotti a través de Vialidad Provincial, estamos llevando adelante esta importante obra que representa una inversión de 19 millones de pesos y que va a beneficiar a muchos rafaelinos y rafaelinas, no solo mejorando la conectividad sino aportando seguridad”. “La obra vial cuenta con un avance del 70 por ciento y restan por ejecutar los empalmes en Yrigoyen y Estanislao del Campo; además un tramo de ciclovía y estamos haciendo trabajos de demolición en calle Fader para continuar las tareas de pavimentación en ese sector”, detalló. También destacó “el compromiso de los propietarios y del grupo de profesionales que colaboraron en la demolición de los galpones y que avanzaron a buen ritmo. A su vez, estamos instalando las columnas para iluminación LED en la rotonda y adecuando el alumbrado público existente en las arterias que ingresan a ella. Cuando esté concluido, completaremos con la señalización vertical y horizontal”.