Cepa más contagiosa

De acuerdo a un estudio científico llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Birmingham y el organismo gubernamental Salud Pública de Inglaterra, la nueva cepa británica del coronavirus es un setenta por ciento más contagiosa que la original, porque se replica en la garganta.

Los investigadores analizaron una gran cantidad de muestras de hisopados tomados de la nariz y la garganta de potenciales pacientes con COVID-19 que con la prueba diagnóstica confirmaron su positivo y allí hallaron la novedad.

Los pacientes con la nueva variante, denominada B117, tenían altas cargas virales respecto de los contagiados con la cepa original.

Asimismo, se detectaron niveles más altos del virus SARS-CoV-2 en el material recolectado en hisopos de los pacientes con la mutación B117, lo que supone un caso más grave de la enfermedad y al mismo tiempo evidencia su facilidad para transmitirse rápidamente.

Salud Pública, que lleva adelante la investigación, manifestó que los hallazgos podrían ayudar a explicar cómo se multiplica la variante en cada persona que infecta, pero dijo que era "muy difícil determinar" por qué el virus se estaba propagando tan rápido como lo hace.

En el estudio se advierte claramente que las cargas virales más altas inferidas de las muestras de la nueva variante, podrían determinar la infecciosidad de las personas y por lo tanto, la capacidad del virus para transmitir en adelante.

De acuerdo al virólogo que dirigió el estudio, las muestras de la nueva variante mostraron un aumento en la carga viral relativa de entre 10 y 1.000 veces, en comparación con las muestras del virus original.

Sin embargo, el estudio afirma que no puede ubicar la razón del aumento de la transmisión por completo en la nueva variante, debido a otros factores que podrían estar propagando el virus más rápidamente, ya que se relajó el cumplimiento de las medidas sanitarias.

La nueva variante, que tiene una proteína de pico mutada en el exterior, que lo hace más efectivo para invadir el cuerpo, se anunció en noviembre y ya es la dominante en el Reino Unido.

Desde entonces se extendió por todo el mundo y las infecciones por coronavirus del Reino Unido aumentaron de una manera preocupante.

Los científicos advirtieron en diciembre que la variante podría tener una tasa de transmisión mucho más alta que su predecesora y que incluso los cierres no podrían detenerla por lo que estima que el número de muertos se podría duplicar.

Lo alentador es que los virólogos y los expertos en salud pública creen que las vacunas fabricadas por compañías como AstraZeneca, Pfizer y Moderna seguirán siendo eficaces contra la nueva variante del coronavirus.

La pasada semana los científicos identificaron 22 cambios en el código genético de la nueva variante que la hacen más transmisible.

En este sentido, según lo informado recientemente, la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 parece efectiva contra la mutación del SARS-CoV-2 que comparte las nuevas variantes del virus surgidas en Reino Unido y Sudáfrica, según un estudio realizado por la Universidad de Texas.

El mismo fue publicado en biorXiv, aunque los textos aún fueron sometidos a revisión por otros expertos, quienes, de todos modos, pueden expresar sus comentarios.

Las variantes de rápida propagación surgidas en el Reino Unido y Sudáfrica comparten la mutación N501Y, la cual es "altamente preocupante", porque aumenta la afinidad de la proteína S del virus por el receptor de la célula humana, a través del cual entra en ella.

Según un estudio realizado por el laboratorio biotecnológico alemán BioNTech y el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer, la vacuna que realizaron en conjunto para detener el Sars-CoV-2 funciona contra las nuevas variantes descubiertas en el Reino Unido y Sudáfrica.

Dicho estudio, que aún fue revisado por pares, fue llevado a cabo por Pfizer y científicos de la Rama Médica de la Universidad de Texas, quienes indicaron que el suero anti-COVID se mostraba "eficaz para neutralizar el virus con la llamada mutación N501Y de la proteína de pico".

Diseminada por gran parte del mundo, la preocupación de que estas variantes pueden hacer que el virus escape de la neutralización de anticuerpos provocada por el laboratorio Pfizer.

Fueron probadas 16 mutaciones diferentes, ninguna de las cuales tuvo efectos realmente significativos y esa es la buena noticia, explicaron desde Pfizer.

La mutación podría ser responsable de una mayor transmisibilidad que provocó cierres y restricciones sanitarias en gran parte de los países de Europa y en el mundo.

Mas allá de los adelantos, estos hallazgos son aún limitados, ya que no analizan el conjunto completo de mutaciones encontradas en ninguna de las nuevas variantes del virus, aunque sí se estableció que se propaga rápidamente.