Recibieron la vacuna la Reina y el Príncipe

LONDRES, Reino Unido, 11 (UP). - La Reina Isabel II (94 años) del Reino Unido y su marido, el Príncipe Felipe, duque de Edimburgo, recibieron la vacuna contra el coronavirus en el Castillo de Windsor, según informó el Palacio de Buckingham.

Ambos fueron vacunados por el médico oficial de la Casa Real británica. Tanto Isabel como Felipe se encontraban en la lista de los grupos prioritarios para recibir la inoculación, dado que ambos son mayores de 80 años.

La pareja decidió pasar los confinamientos impuestos por el Gobierno británico en el Castillo de Windsor. Allí, celebraron la Noche Buena y el cumpleaños número 99 de Felipe.



PREOCUPACION

El sistema sanitario colapsará en tres semanas si los británicos no cumplen con las restricciones impuestas para neutralizar los contagios de coronavirus.

Los jefes médicos del Reino Unido y el director médico del Sistema Nacional de Salud recomendar por primera vez elevar el nivel de alerta a 5, el máximo.

Esto significa que si no se toman medidas, existe riesgo de que el servicio sanitario se vea superado en 21 días, advirtió un artículo publicado en "The Sunday Times".

El semanario expresó que las actuales restricciones son "demasiado laxas" y no servirán para reducir los nuevos contagios si no se cumple la orden de "quedarse en casa".

Por ello, considera que Reino Unido está "en el momento más grave" de la batalla contra el coronavirus.