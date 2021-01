La brecha entre el consumidor y el productor Nacionales 11 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La brecha de precios entre lo que pagó el consumidor y lo que recibió el productor por los productos agropecuarios en el campo tuvo una suba mensual de 8,6 por ciento en diciembre, por lo que cortó dos meses de bajas consecutivas, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

De acuerdo al relevamiento de la CAME, la variación fue impulsada por el aumento de 14 productos, donde se destacaron: la calabaza, con un alza de 161,3%, revirtiendo así la caída de 58,4% en noviembre; el zapallito que aumentó 102,1%, que se suma al 12,4% de crecimiento que ya había tenido en noviembre; la mandarina con un alza de 80,4%, tras haber subido 4,4% el mes anterior; y la acelga con un aumento de 77,3%, revirtiendo el decrecimiento de 15,6% del penúltimo mes del año.

En promedio, los consumidores pagaron 4,68 veces más de lo que cobró el productor en la tranquera de sus campos, cuando en noviembre la diferencia fue de 4,31 veces.

Asimismo, el organismo explicó que en origen, los precios tuvieron una caída promedio de 5,9%, mientras que en destino los comercios minoristas midieron un crecimiento de 2,1% y los hipermercados, de 1,5%.

Los datos surgen del Indice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora el sector de Economías Regionales de CAME en base a los precios de origen de las principales zonas de producción y a más de 700 precios de cada producto en destino, relevados no sólo en verdulerías y mercados por un equipo de treinta encuestadores, sino también mediante un monitoreo de los precios online de los principales hipermercados del país, durante la segunda quincena del mes.

Además, el sector frutihortícola subió 9,8% (había caído 4,6% en noviembre) y la brecha para esos productos promedió en 5,01 veces. En tanto, el ganadero subió 2,7%, con una brecha promedio de 3,42 veces.