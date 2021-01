Arrancó el paro del campo por tres días, sin comercialización de granos Nacionales 11 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA ASAMBLEA. Productores agropecuarios se reunieron la semana pasada en la ciudad de San Pedro.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La Comisión de Enlace ratificó el paro por 72 horas desde hoy, contra el cierre temporal de las exportaciones de maíz, mientras ya se registraron asambleas de productores en diferentes puntos del país.

La Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y Federación Agraria -Coninagro no adhirió- ratificaron la medida, durante la cual no habrá comercialización de granos, desde el primer minuto de hoy y hasta la medianoche del miércoles.

"Apelamos a la responsabilidad y solidaridad de los productores para que la medida sea una llamado de atención", indicó la Comisión de Enlace.

Destacó la necesidad de difundir "el malestar que existe en el campo producto de una suma de decisiones del Gobierno que se vienen acumulando desde el año pasado y que deterioran el potencial productivo del campo".

Sobre la divergencia de Coninagro, indicaron que los integrantes de la Comisión de Enlace vienen "trabajando hace muchos años en los consensos de nuestras entidades, pero también supimos respetar las diferencias que pudieran surgir en la toma de decisiones para manifestar el descontento hacia medidas desfavorables para el sector agropecuario".

"Queremos que se visualice que el cierre de exportaciones del maíz y las otras decisiones desfavorables que afectan la producción del campo argentino, también deterioran el futuro del país", advirtieron.

En algún momento se especuló con la posibilidad del levantamiento de la protesta, luego del encuentro miembros del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) mantuvieron con Luis Basterra, el ministro de Agricultura de la Nación.

En esa reunión los exportadores garantizaron que el abastecimiento de la demanda interna del maíz está asegurada y pidieron levantar la suspensión de exportaciones.

Pero ese objetivo no se logró y quedó en firme el reclamo lanzado por las entidades del agro.

En este escenario de conflicto, ya se vinieron realizando asambleas en ciudades productoras como Bell Ville, Pergamino, San Pedro, Jesús María y Rosario.

La Comisión de Enlace aclaró que la medida no incluirá cortes de rutas ni marchas de protesta.