Rechazo a la amnistía a Boudou

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El diputado nacional Gustavo Menna (UCR) rechazó la solicitada en la que líderes progresistas de la región y dirigentes del Frente de Todos exigen la libertad del ex vicepresidente Amado Boudou y advirtió que en las elecciones de este año se jugará "la suerte del plan de impunidad" del kirchnerismo.

"La solicitada es para presionar al Presidente que rechaza indultarlo pero dice que no tiene problema en que lo amnistíe el Congreso. En @DiputadosAR no tienen mayoría, así que en las elecciones de este año se juega la suerte del plan de impunidad", evaluó el chubutense en una publicación de Twitter.

Para el legislador opositor, "decir que Boudou es un preso político es un delirio que no se creen ni los firmantes del comunicado".