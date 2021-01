Declaración contundente del presidente Fernández

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Un grupo de expresidentes, ministros, legisladores, gremialistas y representantes de derechos humanos aliados a Cristina Kirchner firmó una solicitada a la que titularon "Libertad a Amado Boudou".

En la solicitada, los firmantes aseguran que "la persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones".

Además, indican que "Boudou es hoy prisionero en su domicilio por decisión del Poder Judicial. El máximo tribunal nacional desechó tratar la apelación de su condena manifiestamente nula porque era una cuestión insustancial, carente de trascendencia y a partir de esa decisión bochornosa se ha abierto un operativo para enviarlo nuevamente a la prisión".

Por último, en la solicitada concluyen que lo que "ahora está ocurriendo con Boudou es la forma final lograda por una agresiva y virulenta coalición formada por todo tipo de especialistas en la descalificación y destrucción de las experiencias democráticas y populares de Gobierno. Es lo que en la región conocemos como la 'guerra judicial', que hoy es el arma principal de desestabilización de la democracia".

Frente a estas publicaciones a modo de solicitadas, el presidente Alberto Fernández aprovechó una entrevista del diario Clarín en la Quinta de Olivos para aclarar: "No daré ningún indulto", dijo.

Además, sostuvo que "hay gente en el Frente de Todos que sueña con una revolución". Al respecto, señaló que esa no es su idea, mucho menos "con un 40% de la sociedad que no está dispuesta a votarnos".

La solicitada está firmada por los expresidentes de Brasil Lula da Silva y Dilma Rousseff, los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador) y Fernando Lugo (Paraguay).

También adhirieron la agrupación Justicia Legítima; el senador nacional Oscar Parrilli; el titular del PJ, José Luis Gioja; el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque; el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni; el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano; el titular de la CTA, Hugo Yasky; Víctor Santa María (Suterh); la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini y los exfuncionarios kirchneristas Ricardo Jaime y Julio De Vido.

Además, suscribieron la solicitada el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi; la titular de la AFI, Cristina Caamaño, la jefa del PAMI, Luana Volnovich y los legisladores Carlos Heller, Leopoldo Moreau, Paula Penacca, Eduardo Valdés y Leandro Santoro, entre otros.