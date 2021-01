Ponen en marcha una nueva ilusión Deportes 10 de enero de 2021 Redacción Por Con el clásico de arranque comienza un nuevo campeonato. A las 18 hs., 9 de Julio recibe a Ben Hur en el estadio Germán Soltermam. Dirige el rosarino Sebastián Osudar.

FOTO ARCHIVO EN EL SOLTERMAM. El León y la BH ponen primera y de entrada juegan el clásico en cancha del Juliense.

Tras nueve meses la pelota vuelve a rodar en el torneo Regional Amateur. La espera fue larga, eterna, pero todo lo ocurrido en 2020 ya quedó de lado. La pandemia de coronavirus obligó a suspender todas las actividades y este domingo, con el clásico de arranque, las ilusiones vuelven a florecer.

Por la primera fecha de la zona 1 de la Región Litoral Sur 9 de Julio estará recibiendo a Ben Hur en el estadio Germán Soltermam, y a puertas cerradas, encuentro que comenzará a las 18hs y tendrá el arbitraje principal del rosarino Sebastián Osudar.



En lo que respecta a los equipos, ninguno de los técnicos confirmó la alineación titular en la previa. Y a priori el que más ‘dudas’ dejó planteadas fue el conjunto ‘Juliense’.



En la zaga, Francisco Araya parece tener su lugar, mientras que el acompañante saldrá de Damián Maciel o Agustín Vera. En el medio campo, Alexis Mansilla o Tomás Federico y Gonzalo Schonfeld o Cristian Sánchez. Arriba, para acompañar a Braian Noriega: Cristian Girard o Luciano Cardinali.



Por el lado del ‘Lobo’, el panorama parece bastante más claro. Sin la presencia de Joel Sacks, quien se recupera de una lesión en uno de sus tobillos, su lugar será ocupado por Leandro Sola.

Si bien Carlos Trullet fue alternando y probando a Ricardo Acosta y Germán Mayenfisch, el primero, parece haberse ganado su lugar desde el arranque.



HOMENAJE A MARADONA. Tanto 9 de Julio como Ben Hur brindarán sus respectivos homenajes a Diego Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre. El León lucirá una imagen del 10 en su camiseta, mientras que el capitán del Lobo tendrá una cinta de capitán con la bandera de Argentina y la imagen de Diego, anticipando desde la BH que no será el único homenaje que se le brindará.



JUEGAN EN ROSARIO. El otro encuentro de esta zona 1 Litoral Sur lo disputarán ADIUR y Carcaraña, este domingo a las 17.10hs y con el arbitraje de Bruno Amiconi. Por la zona 2 estarán jugando: Sp. Urquiza vs Atlético Paraná y Libertad de Concorida vs Malvinas de Federal.



Las formaciones y detalles del partido:



9 de Julio: Marcos Cordero; Maximiliano Martínez, Francisco Araya, Damián Maciel o Agustín Vera y Osvaldo Arroyo; Facundo Lencioni, Maximiliano Zbrun, Alexis Mansilla o Tomás Federico y Gonzalo Schonfeld o Cristian Sánchez; Braian Noriega y Cristian Girard o Nahuel Vera. DT: Gustavo Giorgi.



Ben Hur: Matías Astrada; Luis Ybáñez, Miguel Yuste y Martín Zbrun; Gustavo Mathier, Leandro Sola, Joaquín Castellano y Martín Alemandi; Ricardo Acosta; Maximiliano Bustamante y Diego Núñez. DT: Carlos Trullet.



Estadio: Germán Soltermam.

Árbitro: Sebastián Osudar.

Asistentes: Ezequiel Vega y Lucas Maldonado.

Hora: 18.00