Recomendaciones de inversión

10 de enero de 2021

* Por Pilar Wolffelt

Acaba de comenzar el año 2021 y uno de los interrogantes que surgen es qué pasará con el dólar oficial/ahorro. Algunas preguntas clásicas que todos se haces son: ¿seguirán vigentes las restricciones como hasta ahora? ¿Qué novedades hay? ¿Qué puede pasar a lo largo del año? Y, no puede faltar la clásica: ¿me conviene comprar dólares en el mercado oficial?

En principio, cabe señalar que no habrá mayores novedades. "En términos operativos, no cambió mucho respecto de lo que venía pasando respecto de los últimos meses de 2020", informa a iProfesional, Federico Izaguirre Prencesvalle, International MBA y director de Del Sur Capital Markets.

Sin embrago, advierte que, es probable que, en estos primeros días del año, esté un poco trabada la compra de dólar ahorro porque el BCRA les exige a los bancos que tengan una base de datos con las personas que son elegibles para poder adquirirlo y eso se debe actualizar, lo que lleva algo de tiempo.

DÓLAR AHORRO:

En igual sentido, Gustavo Quintana, operador de PR Cambios, ratifica que "las restricciones se mantienen en casi todos los aspectos debido a la decisión de prorrogar la vigencia de la Comunicación "A" 7030 del Banco Central hasta marzo de este año".

Recordemos que, entre otros puntos, la circular mencionada dispuso que las empresas que cuenten con activos líquidos originados en la formación de activos externos deberán disponer primeramente de esos recursos para el pago de obligaciones con el exterior y extendió a 90 días previos y 90 días posteriores la restricción para realizar operaciones de compra venta de títulos públicos en moneda local con liquidación en divisas para clientes que requieran acceder al mercado oficial de cambio.

Esto reforzó las restricciones que dispuso el Central en sus sucesivas comunicaciones para la compra de dólares en el mercado oficial. Así, quedaron afuera los beneficiarios de planes o programas de Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES), cotitulares de cuentas bancarias, quienes hayan refinanciado algún saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses, aquellos que hayan congelado las cuotas de sus créditos hipotecarios y prendarios UVA, todo el que haya adquirido dólar "bolsa" en los 90 días anteriores, monotributistas que recibieron créditos a tasa cero y empleados y dueños de empresas que contaron con asistencia estatal para pagar salarios. Todo esto permanecerá sin cambios al menos hasta marzo.

Esto implica que la persona interesada tenga que visitar el sitio oficial de consulta que habilitó la ANSES, ingresar su número de CUIT y el período en el cual se desea conocer el estado de situación para la compra de divisa, introducir el código de la imagen que brinda el sistema y esperar a que el sistema le indique si es posible acceder a la compra de dólares. Asimismo, en algunos casos, se deberá presentar declaración jurada que atestigüe que no se percibieron subsidios de carácter alimentario.

Otro punto a tener en cuenta a la hora de comprar dólar ahorro es que, según advierte este operador "hay algunas diferencias en las cotizaciones dependiendo de la entidad financiera que se escoja". Explica que, en general, el precio testigo es el valor del Banco Nación, pero que las pizarras cambian según el banco del que se trate.

¿Qué inversión recomiendan los expertos?

En este sentido, asegura que lo más recomendable es apuntar al dólar MEP o al dólar cable (vía inversiones en Estados Unidos) dado que no tienen cupo y presentan menos limitaciones regulatorias. También considera interesante la posibilidad de comprar dólar a través de criptoactivos, que eliminan el famoso parking.