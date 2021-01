Impostor Suplemento Economía 10 de enero de 2021 Por Guillermo Briggiler Leer mas ...

Un impostor es una persona que se hace pasar por algo que no es, una medida tomada de este tipo, puede parecer correcta, pero no lo es, solo lo aparenta. En el popular juego, Among Us, uno o varios impostores tienen la capacidad de realizar actos de sabotaje para obligar a sus compañeros a vivir situaciones desafortunadas.

Among us, entre nosotros, les propongo que votemos y delatemos al impostor, ya que la medida tomada, el cierre de las exportaciones de maíz, que tiene como fin intentar bajar el precio de los productos que lo tienen como materia prima, no solo no lo logrará, sino que es muy perjudicial a largo plazo.

Este americano cultivo posee valor internacional y es necesario para sus derivados cárnicos, leche y huevos.

La medida logrará que se siembre menos maíz, ya que nadie va a querer producir un bien con costos de los insumos basados en precios internacionales y venderlos a un valor menor en el mercado interno.

Además los contratos de arrendamiento, el 70% de la producción agrícola del país se realiza en campos arrendados, está fijada en su mayoría en toneladas de soja, lo que reforzará que el productor se vuelque a este grano en detrimento de las otras actividades, que son demandadas por el mercado interno y son generadoras de mayor empleo.

Junto con lo expuesto, la suba del precio de la soja reciente, encárese los contratos para todas las actividades agropecuarias, ya que como dijimos se basan kg de esta, por lo que si solo consideramos el valor del maíz en la ecuación de la producción de carnes y derivados, no entenderemos porque continuará subiendo.

Siempre que necesiten bajar el precio de algo, la variante que ofrece la economía es la cantidad. Por lo que la teoría económica me está diciendo que intente aumentar la cantidad producida de carne, pollo, leche y huevos, pero la medida que toma el impostor del juego, es reducir la oferta del principal insumo, el maíz. Algo similar hicieron el año pasado con la ley de alquileres, criticada en estas líneas, que tuvo como consecuencia una suba del valor de los mismos cercano al 50%, muy superior a la inflación. No se cansan de negar la teoría económica, aunque se den contra un muro, una y otra vez.

Para que la carne baje de precio se necesitan incentivos a la ganadería, así como también a los productos sustitutos, se debería abastecer el mercado y eso bajará los precios por presión de oferta. Si se limita la misma, o desincentivo su desarrollo, lo que tendré son precios más altos a futuro.

El ciclo ganadero demora de tres a cuatro años, en tres se consiguen animales livianos para el mercado interno y en cuatro los demandados animales pesados que traen al país divisas con valor agregado, algo deseado pero no incentivado. El stock ganadero argentino cayó en 2019 y 2020, con estas medidas caerá también en 2021.

El impostor debe darse cuenta que lo están por descubrir y tomar medidas que aumenten la producción interna de nuestro país, en lugar de aquellas que la limitan.

