El sector lácteo avizora un 2021 muy complicado Locales 10 de enero de 2021 Redacción Por La rentabilidad de los productores lecheros nuevamente está en jaque y atraviesa un momento muy complicado, especialmente por el desfasaje en los costos y carga impositiva que asfixia a la actividad. El gobierno definió bajar el reintegro a las exportaciones y por otra parte no logro transparentar la cadena láctea.

Desde hace años los gobiernos de turno, no lograron dar respuestas acordes a las demandas de un sector vital en las economías regionales, como lo es el de la lechería, donde más allá de las reuniones mantenidas con funcionarios de los diferentes niveles del Estado, siguen sin resolverse los problemas de fondo que se van tapando con los del día a día.

Por otra parte, los referentes del sector privado, en más una oportunidad, solicitaron la eliminación de las retenciones a las economías regionales para que las mismas puedan crecer y desarrollarse, generando divisas y empleo en el interior del país.

Pero las decisiones erráticas por parte del gobierno, siguen empobreciendo una actividad, que es esencial, por ejemplo, en la Región Centro de nuestro país.

El presidente de MEPROLSAFE, Fernando Córdoba, sostuvo: “En realidad no es que subieron las retenciones para el sector lechero, las retenciones siguen igual, del 9% para las leches y del 5% para los quesos, lo que ocurre en este caso, es que bajaron los reintegros a las exportaciones y esa es plata que el gobierno le devuelve a las industrias que exportan. Es un mecanismo para decir que no se exportan impuestos. Acá lo que ocurrió es que pasaron del 4,1% que había de reintegros al 3,6%, donde la variación es de un 0,5. El resto no se ha modificado”.

“Hoy el tema pasa por la falta de rentabilidad que estamos teniendo, donde el precio de los cereales se ha disparado internacionalmente y eso nos pega muy fuerte, por ejemplo para ilustrar, la vieja relación de dos kilos de maíz, un litro de leche, hoy está totalmente desvirtuada; dos kilos de maíz son 32, 33 pesos contra 21,50 que va a dar promedio el litro de leche de diciembre. También podemos comparar la relación entre un kilo de soja, un litro de leche, donde la soja está tocando los 30.000 pesos la tonelada, 30 pesos el kilo. Eso es lo que nos está matando y el tema del costo de los alquileres que subieron proporcionalmente como los cereales”, expresó el dirigente.

Córdoba contó, que más de la mitad de la actividad se hace en campo arrendado y se fija el alquiler en kilos de soja y no en litros de leche, siendo esta la ecuación la que no le cierra al sector. Este panorama, hace a los productores lecheros vislumbrar un año muy complicado, donde señalan que hay que salir de los precios cuidados y sólo dejar uno o dos productos para que la gente pueda consumir leche fluida o un queso cremoso o en barra y no el sinnúmero de productos que están bajo precios cuidados o máximos que desvirtúan toda la cadena y la empobrecen.



DATOS A TENER EN CUENTA

Desde que la leche sale del productor hasta que le llega al consumidor, el precio se multiplica 3,22 veces, explica Natalia Ariño, economista de FADA. A lo largo de la cadena, ese precio se va componiendo por los costos (72%), los impuestos (26,8%) y el resultado (1,2%).

El litro de leche se multiplica casi 3,22 veces desde que sale del campo, hasta que llega a la góndola.

En tanto un punto muy importante que cambió la composición del precio de la leche fue la reimposición del IVA a la leche, que se había reducido al 0% y subió nuevamente en enero al 21%. Así, los impuestos recuperan la participación, precisó David Miazzo, economista jefe de Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

Según indica este último estudio, de acuerdo a INDEC, la leche registró un precio promedio de $ 57,41 en febrero y se va formando de la siguiente manera: el tambo representa el 30,2% ($ 17,35) del precio, la industria el 27,4% ($ 15,72), el comercio el 15,6% ($ 8,96) y el Estado el 26,8% ($ 15,39).