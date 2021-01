“Cada jurisdicción debería analizar su situación sanitaria” Locales 10 de enero de 2021 Redacción Por Así lo advirtió la infectóloga y ex Ministra de Salud provincial, Andrea Uboldi, al ser consultada por la veda sanitaria que dispuso el gobierno nacional y que limitará la circulación nocturna, a partir del próximo lunes 11 de enero.

FOTO ARCHIVO ANDRE UBOLDI. Asesora sanitaria del gobierno provincial.

La infectóloga Andrea Uboldi, asesora sanitaria del gobierno provincial y ex Ministra de Salud, habló del aumento de casos y de las medidas restrictivas anunciadas en la últimas horas respecto a la circulación nocturna: “Me parece que sin dudas es preocupante el incremento de los casos, pero cada jurisdicción o cada provincia tiene que analizar cuál es su situación sanitaria y con respecto a medidas drásticas, me parece que cuando uno las tomé tiene que poder haberse sentado con aquellos sectores que están involucrados o qué van a tener dificultades, sobre todo si estamos pensando en las restricciones nocturnas, con un horario adecuado que permita las actividades que están protocolizadas y por otro lado que tengamos claro cómo vamos a poder garantizar los controles, es decir, que están diminución de la circulación se puede establecer”.

“Creo que cuando se incrementan los casos no sólo uno tiene que apelar a medidas restrictivas, sino que tiene que trabajar en otros ejes como la comunicación, seguir insistiendo en cómo cuidarnos, cuál es la situación que tenemos, cuál es nuestra expectativa y por otro lado también una mejora en la oferta de los testeos para poder identificar rápidamente a las personas que están con síntomas y son positivas, en una devolución rápida de los resultados”, explicó Uboldi. Y además destacó que “es importante dar un mensaje claro de que tiene que hacer la gente cuando vuelve de vacaciones, porque esto también está generando mucha consulta, si tiene que aislarse, si se tiene que hisopar y esto también colabora con la reintroducción en algunas localidades del virus”.



LA IMPORTANCIA DE

AUMENTAR TESTEOS

Acerca de los testeos y lo sustancial del aumentar el porcentaje que se están llevando a cabo, la asesora de salud, dijo: “Por eso lo que planteaba que cuando vos estás encontrando y ya tenés la evidencia de que los casos se incrementan, hay que revisar cuál es tu capacidad de respuesta; yo digo si el 107 está colapsado, tenés que plantearte si se puede poner otro puesto en donde la gente pudiera concurrir para un hisopado; además hay que ver si se hacen acuerdos con los efectores privados para ver cuáles van a ser los sitios donde se va a poder hisopar la gente que tenga cobertura, si tenemos en los centros de salud la posibilidad de tener test rápidos, que permiten que los ciudadanos que viven cerca del centro de salud no se trasladen a un lugar y que también se descomprima el sistema de emergencias y traslados, logrando que la gente se pueda trasladar si está bien y deje solamente el sistema de emergencias y traslados para algunas situaciones más críticas”, precisó.

Asimismo, la ex Ministra de Salud de Santa Fe, manifestó que “la restricción de la circulación, es un punto a considerar, pero hay que revisar en estos momentos en que se están incrementando los casos, como estoy trabajando con el diagnóstico oportuno y como estoy trabajando con el seguimiento de las personas; en la medida en que yo logre controlar e identificar rápidamente si alguien necesita una placa, un laboratorio, corticoides o antibióticos, también descomprimo la llegada al hospital o al sanatorio, de personas que vayan a llegar en mejores condiciones, quizás para una cama de clínica y no en insuficiencia respiratoria para terapia”.



¿SOLO CON RESTRICCIONES

FRENO EL AUMENTO?

La Dra. Andrea Uboldi indicó que “cuando uno establece una medida debe haber claridad para explicarle a la población porqué se establece esa medida, si está vinculada exclusivamente a Covid; yo creo que no, sino que también está condicionada a disminuir accidentes de tránsito u otros eventos, ya que también generan el ingreso de personas a las terapias”. “La noche no es el único momento en donde el virus circula y esto es muy importante que lo expliquemos. Demos oportunidades de espacios y eventos protocolizados para tratar de evitar que la gente lo haga en forma clandestina; si la gente lo hace en forma clandestina, que medida vamos a tomar, porque todos decimos que hay fiestas clandestinas, pero si no hay ninguna responsabilidad o medida para tomar y los ciudadanos ven que te reúnas o no y si te cuidas o no, esto genera un ruido importante. Por otro lado, cuál es tu capacidad como Estado para hacer cumplir las medidas que impones, porque uno puede decir que va a hacer una restricción, pero después no va a haber una capacidad de control, estas medidas claramente ya no funcionan”, enfatizó Uboldi.